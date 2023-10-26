Haas: "Getirdiğimiz büyük güncellemeden elde edeceğimiz çok şey var"

Haas, performansını arttırmak ve yarıştaki lastik aşınma sorununa çare bulmak amacıyla Austin'e önemli bir güncelleme (yeni taban, sidepod, motor kapağı) getirdi ve Red Bull'un öncülüğünü yaptığı aşağı doğru sidepod tasarımını uygulayan son takım oldu.

Ancak pilotlar Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg, Amerika GP hafta sonunda hız ve lastik bozulma oranında pek bir fark göremediler.

Araç ayarlarını iyileştirmek için her ikisi de Pazar günü ABD GP'si için pit yolundan startı aldılar çünkü arka kanat özellikleri kapalı park düzenlemelerini ihlal edecek şekilde değiştirildi.

Yarışın sonunda Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiyesiyle beraber Hulkenberg 11. ve Magnussen 14. oldu.

Haas tasarım ekibi şefi Andrea De Zordo, yenilenmiş VF-23'ün artık kapsamlı bir şekilde geliştirilebilecek bir platforma sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

"Şimdiden eskisinden daha iyi."

"Elimizde biraz daha iyi performans gösteren bir şey var. Ancak platformu çok daha fazla geliştirebileceğimizi biliyoruz. Sonuç olarak, başlangıçta büyük bir adım beklemesek bile gördüğümüz şeyin olumlu olduğunu düşünüyorum."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, on the grid

De Zordo, simülasyondaki yere basma kuvveti kazanımlarının rüzgar tünelinden gerçek koşullara aktarıldığını ve aerodinamik platformun artık lastik sorunlarına neden olan sorunu giderme konusunda daha kararlı olduğunu ekledi. Daha önce Haas, virajlarda arka tarafın yere basma kuvvetini de kaybediyordu.

Ancak De Zordo, monokokun yan tarafındaki mevcut homolog çarpışma yapısı dahilinde çalışma ihtiyacı nedeniyle, güncellemenin tehlikeye atıldığını kabul etti.

"Elbette daha ekstrem şeyler yapabilirdik ama bu yıl bunu değiştirmek mümkün değildi. Bu tamamen yeni bir şasi yapmamız gerektiği anlamına gelirdi."

"Bu yüzden bunu kabul etmek zorundaydık. Yapmak istediklerimizin hepsini yapamadık çünkü bu yıl her şeyi değiştirmek oldukça zor, bu yüzden bunu gelecek yıla bırakacağız. Şu anda adım adım öğrenip gelişiyoruz."

"Bu paketle, eski pakete kıyasla çok daha fazla gelişme kaydedebiliriz. Bu iyi bir başlangıç noktası."

Haas yeni bileşenleri zamanında takmak için Austin'de bir yer kiraladı ve de Zordo paketin 'aceleye geldiğini' kabul etti. Takımın artık sezonun geri kalanında sadece küçük değişiklikler yapacağını düşünüyor.