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Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir

Haas, sahip olduğu 'in-wash' sidepod konseptine tamamıyla bağlı olmadığını ve gerekli görüldüğü noktada rakiplerini takip ederek Red Bull tarzı 'downwash' konseptine geçebilir.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Amerikan takımı, güç ünitesini ve araçtaki bir dizi parçayı sağlayan Ferrari ile uzun süredir aynı sidepod tasarımına sahip.

Şimdiye kadar Ferrari ile aynı tasarım yönünü takip etmek mantıklı olsa da, İspanya Grand Prix'sinden itibaren Ferrari 'downwash' sidepod konseptine geçmesinin ardından Haas'ta sidepod konsepti yeniden düşünülmeye başladı. 

Haas, in-wash konseptinin getirdiği avantajlar olduğunu söylese de, teknik direktör Simone Resta yakında bu konuda bir değişimin olabileceğini kabul etti.

Resta, "Açıkçası karoser çok dikkat çeken bir şey. Formula 1 çok göz alıcı, bu yüzden bunu anlıyorum."

"Ancak karosere baktığınızda aslında tüm araçlar arasında benzer olan bir kısım var. Bu tasarımı bazıları biraz daha fazla, bazıları biraz daha az zorladı. Sonra çok geniş olan sidepod ve arka taraf var."

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"Bu kısımda diğerlerinden biraz farklıyız. Elbette düzenlemelerin başından beri - yani 2021'in ortasından beri - bazı şeylere bakıyoruz ve bizim için en iyi seçeneğin bu olduğuna karar verdik."

"Gözden geçirmeye devam ediyoruz. Bu yılki aracımız için de gözden geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Bu konsept değişebilir de değişmeyebilir de." dedi.

Sidepod tasarımının değiştirilmesi büyük olasılıkla 2024'te gerçekleşecek olsa da, Resta zamanlama açısından takımın bir değişimden gerçek bir adım bulması halinde bunun bu sezon da gerçekleşebileceğini öne sürdü.

"Zamanlama açısından bu yılın aracını geliştirmenin giderek daha zor olduğu bir aralığa giriyoruz."

"Ancak yine de Temmuz ayındayız ve sezon yıl sonuna yakın bir zamanda bitecek."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yani teknik olarak, eğer aracı hızlandıracağını düşünürsek karoserin tamamını değiştirmek için zamanımız olabilir."

Ferrari'nin sidepod tasarımındaki değişiklik bazı tavizlerle gerçekleştirilmek zorunda kaldı çünkü bazı iç mimari ve yan darbe koruma sisteminin konumu değiştirilemedi.

Haas'ın da bir değişiklik yaparken mimarisinde benzer sınırlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulduğunda Resta, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bahane aramıyoruz, sadece performansımızı artırmamız gerekiyor."

"İyi bir araç mimarimiz var, bundan memnunuz. Sadece bunu bazı yerlerde aracı geliştirmemiz gerekiyor."

"Farklı karoserler, farklı zeminler, farklı kanatlar ve benzeri şeyler yapabilir ve ilerleyebiliriz. Bahanelere ihtiyacımız yok; sadece performans üretmeli, daha hızlı gelişmeli, pistte işe yarayan şeyleri araca hızlıca getirmeli ve ilerlemeliyiz. Bunu yapmak için yeterli alan var."

"Yine de zamanlama açısından yaz sonuna yakın olduğumuzu söylemek doğru olur. Bu da normal şartlarda bir sonraki sezonun aracı üzerinde çalışmaya geçiş yapmaya başladığınız bir zaman aralığı. Bu yüzden kaynaklarımızı iki projeye yaymaya çalışıyoruz."

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