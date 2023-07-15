Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir
Haas, sahip olduğu 'in-wash' sidepod konseptine tamamıyla bağlı olmadığını ve gerekli görüldüğü noktada rakiplerini takip ederek Red Bull tarzı 'downwash' konseptine geçebilir.
Amerikan takımı, güç ünitesini ve araçtaki bir dizi parçayı sağlayan Ferrari ile uzun süredir aynı sidepod tasarımına sahip.
Şimdiye kadar Ferrari ile aynı tasarım yönünü takip etmek mantıklı olsa da, İspanya Grand Prix'sinden itibaren Ferrari 'downwash' sidepod konseptine geçmesinin ardından Haas'ta sidepod konsepti yeniden düşünülmeye başladı.
Haas, in-wash konseptinin getirdiği avantajlar olduğunu söylese de, teknik direktör Simone Resta yakında bu konuda bir değişimin olabileceğini kabul etti.
Resta, "Açıkçası karoser çok dikkat çeken bir şey. Formula 1 çok göz alıcı, bu yüzden bunu anlıyorum."
"Ancak karosere baktığınızda aslında tüm araçlar arasında benzer olan bir kısım var. Bu tasarımı bazıları biraz daha fazla, bazıları biraz daha az zorladı. Sonra çok geniş olan sidepod ve arka taraf var."
"Bu kısımda diğerlerinden biraz farklıyız. Elbette düzenlemelerin başından beri - yani 2021'in ortasından beri - bazı şeylere bakıyoruz ve bizim için en iyi seçeneğin bu olduğuna karar verdik."
"Gözden geçirmeye devam ediyoruz. Bu yılki aracımız için de gözden geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Bu konsept değişebilir de değişmeyebilir de." dedi.
Sidepod tasarımının değiştirilmesi büyük olasılıkla 2024'te gerçekleşecek olsa da, Resta zamanlama açısından takımın bir değişimden gerçek bir adım bulması halinde bunun bu sezon da gerçekleşebileceğini öne sürdü.
"Zamanlama açısından bu yılın aracını geliştirmenin giderek daha zor olduğu bir aralığa giriyoruz."
"Ancak yine de Temmuz ayındayız ve sezon yıl sonuna yakın bir zamanda bitecek."
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Yani teknik olarak, eğer aracı hızlandıracağını düşünürsek karoserin tamamını değiştirmek için zamanımız olabilir."
Ferrari'nin sidepod tasarımındaki değişiklik bazı tavizlerle gerçekleştirilmek zorunda kaldı çünkü bazı iç mimari ve yan darbe koruma sisteminin konumu değiştirilemedi.
Haas'ın da bir değişiklik yaparken mimarisinde benzer sınırlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulduğunda Resta, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bahane aramıyoruz, sadece performansımızı artırmamız gerekiyor."
"İyi bir araç mimarimiz var, bundan memnunuz. Sadece bunu bazı yerlerde aracı geliştirmemiz gerekiyor."
"Farklı karoserler, farklı zeminler, farklı kanatlar ve benzeri şeyler yapabilir ve ilerleyebiliriz. Bahanelere ihtiyacımız yok; sadece performans üretmeli, daha hızlı gelişmeli, pistte işe yarayan şeyleri araca hızlıca getirmeli ve ilerlemeliyiz. Bunu yapmak için yeterli alan var."
"Yine de zamanlama açısından yaz sonuna yakın olduğumuzu söylemek doğru olur. Bu da normal şartlarda bir sonraki sezonun aracı üzerinde çalışmaya geçiş yapmaya başladığınız bir zaman aralığı. Bu yüzden kaynaklarımızı iki projeye yaymaya çalışıyoruz."
Son Haberler
Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"
Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez" Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"
"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"
"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez" "Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"
Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir
Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir Haas, 'gerekli olursa' sidepod konseptini değiştirebilir
Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"
Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum" Lawson: "AlphaTauri'nin neden Ricciardo'yu seçtiğini anlıyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.