Haas, gerçek VF-23'ün ilk görüntüsünü yayınladı
Haas, 2023 Formula 1 aracının ilk görüntülerini Cumartesi günü Silverstone'da yapılacak shakedown öncesinde yayınladı.
Amerikalı ekip, önümüzdeki sezon yarışacağı yeni renk düzenini açıklayan ilk takımdı fakat lansmanda yeni araç yerine 2022 aracı kullanıldı.
Bu etkinlikten birkaç hafta sonra Haas, Silverstone'da düzenleyeceği çekim günü öncesinde yeni VF-23'ün örtüsünü kaldırdı.
Takım çok fazla fotoğraf paylaşmadı fakat yeni VF-23'e dair ilk gerçek görüntüler de bu fotoğraflarla ortaya çıktı.
Fotoğraf fabrikada çekilirken, etrafta takım çalışanları, Gunther Steiner, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'in yer aldığı görülüyor.
Fotoğraf, aracın önemli kısımları gizlenecek şekilde çekilmiş durumda fakat yenilenen yan sidepod ve Ferrari tarzı taban tasarımı gözden kaçmıyor. Ayrıca takla barının olduğu bölüm de epey elden geçirilmiş durumda.
Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Photo by: Haas F1 Team
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