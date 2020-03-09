Haas, geçen seneki gibi hatalar yapmayacak

Haas, geçen seneye güçlü bir başlangıç yapmış ancak daha sonra yönünü kaybetmiş ve Melbourne versiyon araca dönmek durumunda kalmıştı.

Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, sezonun ikinci yarısının büyük bölümünde farklı versiyon araçlarla yarışmışlardı, ki bunu yönetmek kolay değildi.

Steiner, takımın artık farklı bir yaklaşıma sahip olduğu konusunda kararlı.

Steiner, “Geçen seneki hataları kesinlikle yapmayacağız. Bu konu hakkında biraz daha farklı çalışıyoruz.”

“Hâlâ hatalar olabilir. Ancak dersimizi almadığımızı söylersek ve geçen seneki gibi aptal olursak, harika hissetmem.”

“Hayır, dersimizi aldık. Alçakgönüllüyüz ve iki sene önceki gibi olmayı deneyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Steiner, 2020 aracı için sürücülerden gelen geri bildirimlerin cesaret verici olduğunu söyledi.

“Doğru şeyleri söylediler. Açıkçası bir sürücü asla mutlu olmaz. Özellikle geçen senenin başında araçtan memnunduk, ancak daha sonra iyi olamadık.”

“Bu yüzden herkes temkinli. Bu sezonki tahminlerimizde çok temkinliyiz, çünkü her şeyin iyi olduğunu düşünüp sonra geriye düşmeyi istemiyoruz.”

“Bundan dolayı gayretli şekilde iş yapıyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Ancak bu her sene böyleydi. Sadece geçen sene geliştirmeler çalışmadı. Bu yüzden de geride kaldık.”

“Yaptığımız şey konusunda her zaman çok temkinliyiz. Ne yapacağı belli olmayan bir takımız, çünkü farklı şekilde oynuyoruz. Birçok şey değiştiriyoruz. Normalde burada belli bir model var ve biz bunu biraz değiştiriyoruz.”

“Yaptığımız şeylerde her zaman temkinliyiz. Sahip olduklarımızı kullanacağımızdan emin olmak ve Avustralya’ya mümkün olduğu kadar hazır olmak istiyoruz.”