Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Haas, Fransa'ya ön kanat güncellemesi getirdi
Sezon başından bu yana araca yeni parçalar ekleme konusunda daha temkinli davranan Haas, ilk gerçek güncellemesini Fransa'ya getirdi.
Formula 1'in Amerikalı takımı, Fransa'ya ilk güncellemelerini getirdi. Şu anlık size sadece ön kanadın kenarında yer alan değişimi göstereceğiz. Haas, bu alanda Mercedes'in Britanya'da getirdiği konsepti takip ediyor.
Aşağıdaki görselde iki ön kanat tasarımı arasındaki farkı görebilirsiniz. Sağdaki görsel eski tasarıma ait. Eski tasarımda, ön kanadın yanında yer alan kanatçık eğimli bir şekilde aşağıya doğru iniyor ve biraz daha yukarıda yer alıyor.
Soldaki görselde ise yeni versiyon yer alıyor. Bu tasarım ilk olarak Britanya'da Mercedes tarafından getirilmişti.
Haas, yeni ön kanadın yanı sıra eski versiyonu da Fransa'ya getirdi ve iki tasarım arasında karşılaştırma testleri yapılacak.
Haas VF-22: la nuova bandella all'esterno della paratia laterale
Photo by: Giorgio Piola
Haas VF-22: ecco la vecchia bandella laterale
Photo by: Giorgio Piola
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