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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Fransa GP Analiz

Haas, Fransa'ya ön kanat güncellemesi getirdi

Sezon başından bu yana araca yeni parçalar ekleme konusunda daha temkinli davranan Haas, ilk gerçek güncellemesini Fransa'ya getirdi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Haas, Fransa'ya ön kanat güncellemesi getirdi
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Formula 1'in Amerikalı takımı, Fransa'ya ilk güncellemelerini getirdi. Şu anlık size sadece ön kanadın kenarında yer alan değişimi göstereceğiz. Haas, bu alanda Mercedes'in Britanya'da getirdiği konsepti takip ediyor. 

Aşağıdaki görselde iki ön kanat tasarımı arasındaki farkı görebilirsiniz. Sağdaki görsel eski tasarıma ait. Eski tasarımda, ön kanadın yanında yer alan kanatçık eğimli bir şekilde aşağıya doğru iniyor ve biraz daha yukarıda yer alıyor. 

Soldaki görselde ise yeni versiyon yer alıyor. Bu tasarım ilk olarak Britanya'da Mercedes tarafından getirilmişti.

Haas, yeni ön kanadın yanı sıra eski versiyonu da Fransa'ya getirdi ve iki tasarım arasında karşılaştırma testleri yapılacak. 

Haas VF-22: la nuova bandella all'esterno della paratia laterale

Haas VF-22: la nuova bandella all'esterno della paratia laterale

Photo by: Giorgio Piola

Haas VF-22: ecco la vecchia bandella laterale

Haas VF-22: ecco la vecchia bandella laterale

Photo by: Giorgio Piola

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