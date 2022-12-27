Haas, Formula 1'de 11. takım istemiyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, spora fayda getireceğine inanmadığı için Formula 1'de 11. takım olmasına karşı.
Günümüzde sporun popülaritesinin artmasının ardından Formula 1'e girmek isteyen yeni takımlar var ve bunların başında Andretti Global geliyor. Michael Andretti'nin yönettiği proje, finansal anlamda gerekli tüm kriterleri karşılıyor.
Ayrıca gerekli altyapı inşa ediliyor ve Formula 1 projesini gerçekleştirmek için arka planda yoğun çalışmalar yapılıyor.
Yine de Andretti'nin F1'e girmesinin önünde ciddi engeller var ve bunların başında 10 takımı, spora girmeye ikna etmeleri geliyor.
Haas patronu Gunther Steiner da Andretti'ye ya da başka bir 11. takıma ihtiyaçları olmadığına inanıyor.
Steiner, "Bu konuda karar takımlara değil Formula 1 yönetimine ait fakat biz de görüşümüzü bildirebiliriz."
"Bana sorarsanız 10 takım yeterli. Yönetimdeki herkes Formula 1'in çok iyi durumda olduğunu biliyor. Peki 11. takımın gelişi Formula 1'i daha da iyi hale getirecek mi? Gelirleri artıracak mı? Sanmam."
"Bence 10 istikrarlı takıma sahip olmak, kârsızlık ve gelirin bir kısmını paylaşma riskini almaktan daha iyi."
"Eğer 11. takım F1 gelirlerini %10 artırırsa, neden olmasın? Fakat toplam gelirimizin bir kısmını alıp götürüyorsa, böyle bir karar almanın ne anlamı var?"
"Gridde 20 araç olması gayet yeterli. Daha önce de söylediğim gibi, tüm takımlar çok istikrarlı ve geleceğe güvenle bakıyor."
"Bu takımları ya ne yaptığını bilen lider figürler ya da geleceklerinden emin olan büyük şirketler yönetiyor."
"Ayrıca Audi de yakında geliyor. Onlar bile günümüzde sıfırdan bir Formula 1 takımı oluşturmak çok zor olduğu için kendi takımlarını oluşturmayıp, griddeki takımlardan birini satın alıyor." dedi.
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