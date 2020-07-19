Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında

Takım, her iki aracının birden F1'in sportif kurallarının 27.1 sayılı kanununa aykırı davranılması sebebiyle görüşmeye çağrıldı. Kuralda "Sürücünün yalnız ve yardımsız bir şekilde sürüş yapması zorunludur" deniyor.

Hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean, formasyon turundan sonra kuru zemin lastiklerine geçmek adına pite girdiler. Hatta pit öncesinde Magnussen'in aracında mavi logolu yağmur lastiği vardı.

Pit stop sayesinde Haas sürücüleri büyük avantaj yakaladılar ve Magnussen dokuzuncu sırada finiş gördü. Böylelikle Haas, 2020'deki ilk puanlarını elde etti.