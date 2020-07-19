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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında

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Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 17:06

Haas, Macaristan Grand Prix'sinde formasyonu turu kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Takım, her iki aracının birden F1'in sportif kurallarının 27.1 sayılı kanununa aykırı davranılması sebebiyle görüşmeye çağrıldı. Kuralda "Sürücünün yalnız ve yardımsız bir şekilde sürüş yapması zorunludur" deniyor.

Hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean, formasyon turundan sonra kuru zemin lastiklerine geçmek adına pite girdiler. Hatta pit öncesinde Magnussen'in aracında mavi logolu yağmur lastiği vardı.

Pit stop sayesinde Haas sürücüleri büyük avantaj yakaladılar ve Magnussen dokuzuncu sırada finiş gördü. Böylelikle Haas, 2020'deki ilk puanlarını elde etti.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Haas F1 Team
Editör Alex Kalinauckas

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