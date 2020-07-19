Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
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Haas, Macaristan Grand Prix'sinde formasyonu turu kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altına alındı.
Takım, her iki aracının birden F1'in sportif kurallarının 27.1 sayılı kanununa aykırı davranılması sebebiyle görüşmeye çağrıldı. Kuralda "Sürücünün yalnız ve yardımsız bir şekilde sürüş yapması zorunludur" deniyor.
Hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean, formasyon turundan sonra kuru zemin lastiklerine geçmek adına pite girdiler. Hatta pit öncesinde Magnussen'in aracında mavi logolu yağmur lastiği vardı.
Pit stop sayesinde Haas sürücüleri büyük avantaj yakaladılar ve Magnussen dokuzuncu sırada finiş gördü. Böylelikle Haas, 2020'deki ilk puanlarını elde etti.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Macaristan GP
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Alex Kalinauckas
Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
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