Haas, Fittipaldi'nin test performansından memnun kaldı

2020'nin son iki yarışında sakatlanan Romain Grosjean'ın yerini alarak Formula 1'de yarışan Fittipaldi, çarşamba günü Yas Marina'da Haas'ın direksiyonuna döndü ve 2019 test aracıyla, 2022'de kullanılacak 18 inç Pirelli lastiklerini denedi.

Mick Schumacher salı günü aynı araçla 1:28.499 yaparken, 2022 için takımla yeniden test/yedek pilotluk anlaşması imzalayan Fittipaldi'nin en hızlı turu 1:28.622 oldu.

Komatsu, "Pietro bu yıl bizimle hiç piste çıkmadı ama her zamanki gibi çok profesyoneldi ve yıl boyunca kendisini iyi hazırladı. Bu yüzden fiziksel anlamda sürüş yapmaya hazırdı."

"Bugün Abu Dhabi'deki sıcak şartlarda 123 tur attık ve fiziksel durumu gün boyunca gayet iyiydi. Bu sayede de performansı hiç düşmedi."

"Test boyunca hem düşük yakıtla kış sürüşler, hem de yüksek yakıtla uzun sürüşler gerçekleştirdik. Geri bildirimleri çok iyiydi ve gerçekten tutarlıydı." dedi.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 Mule Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Komatsu, derecelerin hiçbir anlam ifade etmediğini çünkü iki pilotla farklı program izlediklerini, ayrıca en hızlı turlarını günün farklı saatlerinde attıklarını söyledi.

Komatsu, "Pietro, yumuşak C5 lastiğini oldukça sıcak olan öğle arasından hemen önce kullandı ve temelde aynı hamurla bir önceki gün Mick'in attığı turdan 0.1 saniye daha yavaştı. Fakat Mick, C5 lastiğini gün bitiminden hemen önce akşam 6'da, çok daha soğuk koşullarda kullandı."

"Dürüst olmak gerekirse böyle olmasını beklemiyordum çünkü Mick tüm yıl Formula 1'de yarıştı ve Pietro bu yıl aracı deneyemeden mücadeleye dahil oldu. Bu, sadece onun çok yetenekli bir sürücü olduğunu ve kendisini her zaman son dakika çağrıları için hazır tuttuğunu gösteriyor."

"Yani bugün harika bir iş çıkardı." dedi.