Haas, FIA'nın önemli kararlar almadan önce takımlara danışmasını istiyor

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Kanada GP'sinin henüz ilk turunda ön kanadına hasar veren Magnussen, sağ taraftaki bir parçanın kopmak üzere olması ve bunun diğer sürücülere güvenlik tehdidi oluşturması nedeniyle FIA tarafından pite çağırılmıştı.

Magnussen'in ön kanadının ne durumda olduğu, Alpine pilotu Esteban Ocon'un telsizden şikayet etmesinin ardından daha net şekilde gözler önüne serilmiş, yarıştan sonra pite çağrılmasını yorumlayan Haas pilotu, Ocon'un sözlerinin hakemleri etkilediğini söylemiş ve FIA'yı tutarsızlıkla suçlamıştı.

Haas takım patronu Gunther Steiner, FIA'nın kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçmeden karar almasına sinir olduğunu söylerken, takım yöneticisi Peter Crolla'nın gelecekte işlerin daha iyi ele alınmasını sağlamak için yarış direktörü ile konuşup bu konuyu gündeme getirmesini istiyor.

Steiner, "Bu konuda bize danışılmamış olması can sıkıcı. FIA'dan 'Hey millet, ön kanadınızda kırık bir parça var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?' şeklinde bir çağrı almadık."

“Ön kanatların nasıl tasarlandığını biliyoruz. Şimdi burada oturup asla düşmezdi demek istemiyorum, ancak düşmezdi çünkü üstünde Zylon var ve Zylon kırılmaz.”

"Yarış direktörünün kararına saygı duymamız gerekiyor, ancak kişisel olarak hayal kırıklığı yaşadım ve takım yöneticimiz Peter Crolla'dan gidip bu konuyu açmasını istemek zorundayım, hiç olmazsa direkt karar almadan önce bu konudaki fikrimizi sormaları gerekiyordu."

"Her halükarda kanadı değiştirecektik, çünkü yere basma gücü kaybediyorduk, ancak bu değişikliği daha uygun bir zamanda yapabilirdik."

"Sadece bir tur daha bekleme şansımız olsaydı sanal güvenlik aracı altında pit yapabilir ve belki 10 saniye daha az kaybedebilirdik. Hayal kırıklığına uğradık."

"Sanırım başka bir sürücü telsizde ağladığı ve hayatı için korktuğu için böyle bir karar alındı. Eski hataların yeniden aktifleştiğini söyleyebilirim, yine buna mı döneceğiz?" dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images