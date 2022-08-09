Haas, Ferrari'nin Schumacher'le ilgili kararını beklemeyecek

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Schumacher bu yıl Formula 1'deki ikinci sezonunda ve yılın başında beklenen performansı sergileyemezken, son yarışlarda durumu biraz toparladı.

Silverstone'da sekizinci, Avusturya'da ise altıncı olan Schumacher'in Ferrari sürücü akademisinde olması, Haas'ta yer almasına yardım ediyor ve takım patronu Gunther Steiner'a göre önümüzdeki aylarda bu konuda bazı görüşmeler yapılacak.

Racer'a konuşan Steiner, " Ferrari'nin bu açıdan ne dediğini görmek için beklemek zorunda değiliz."

"Sürücülerimiz asla yaz tatilinden önce karar vermeyiz ve bu yıl da yapmayacağız."

"Yaz tatilinde Gene ile konuşmaya başlayacağım. Bu süreci nasıl yürüttüğümüzü zaten biliyorsunuz. Avrupa'daki bir sonraki yarışta tekrar soracaksınız ve ben de ne yapacağımızı Eylül veya Ekim sonunda açıklayacağımızı söyleyeceğim. Umarım bu yıl da aynısı olacak." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, sürücü kararının Ferrari ile olan ilişkiye rağmen doğrudan Haas tarafından alındığını ekledi.

"Ferrari ile olan anlaşmamız hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bunu yaptığımız zaman üzülüyorlar! (şakaya yapıyor)"

“Ferrari ve Mick arasındaki anlaşmanın tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ve bilmeme de gerek yok. Başka bir yere gitmeye karar verirse, bunu değiştiremem."

"Sürücü seçim sürecine sadece Gene ve ben dahil oluyoruz."

Diğer koltukta ise Kevin Magnussen'in olacağı kesin ve Steiner, mevcut durumdan memnun.

“Çok mutluyum. En azından sadece bir baş ağrımız var! İyi bir iş çıkarıyor ve burada olmaktan keyif alıyor. En azından ben öyle düşünüyorum!"

"Geri döndüğü için pişman olup olmadığını kendisine sormalısınız ama sanmıyorum. Bence oldukça iyi hissediyor. Aracımızın bu şekilde performans göstermesini beklediğini de sanmıyorum, bu yüzden gelecek yıl için ona sahip olmamız düşünmemiz gereken şeylerden birinin azaldığı anlamına geliyor."

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun artık 23 yaşındaki pilotla ilgili büyük umutlara sahip olmadığını iddia ederek, "Schumacher Jr, performansıyla Mattia Binotto'yu tam olarak ikna edemedi." ifadelerini kullanmıştı.