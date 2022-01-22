Haas, Ferrari'nin Schumacher'i çağırması halinde Fittipaldi ile yarışacak

Schumacher, 2022 Formula 1 sezonunun yaklaşık yarısında Ferrari F1 takımının yedek pilotu olacak.

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Mick, 2021 sezonundaki performansıyla, İtalyan ekibi yeterince memnun etmişe benziyor.

Mick, bu görevi Formula E'de yarışacak olan Antonio Giovinazzi ile paylaşacak. İtalyan sürücünün olmadığı yarışlarda bu görevi Mick üstlenecek.

Eğer Ferrari, Schumacher'e ihtiyaç duyarsa da o zaman Haas koltuğu boşalacak.

RACER'a konuşan takım patronu Gunther Steiner, böyle bir senaryoda bu görevi Pietro Fittipaldi'nin üstleneceğini dile getirdi.

Steiner, "Mick adına mutluyum. Bunu Mattia ile açıkça konuştuk ve herkes için iyi bir yol bulmaya çalıştık."

"Sonuçta bu, ortak olmanın ve yapmayı kabul ettiğimiz şeyin bir parçası."

"Pietro bundan dolayı çok mutlu olacak. Fakat hızlı bir aracınız varsa, deneyimli bir sürücüye ihtiyacınız var ve Pietro oldukça deneyimli. Ayrıca daha önce bizim için iyi bir iş çıkardı.

"Yine de yedek pilot istatistiklerine bakarsanız, yedek pilotun aracı kullanma olasılığı çok ama çok zayıf bir şey. Fakat eğer ihtiyaç olursa, bizim için problem olmayacak." dedi.

Steiner, Fittipaldi'nin ihtiyaç duyulan anlarda yaptığı çalışmaların ve gösterdiği performansın, kendisine bu fırsatı vermeyi mümkün kıldığını söyledi.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İki yıl önce onu Romain'in aracına koyduğumuz zaman yaptığı şeyi asla unutmamalıyız. Kesinlikle harika bir iş çıkardı. Daha fazlasını isteyemezdik."

"Şimdi böyle bir durumda kimin yarışacağı konusunda büyük bir şey yapmamıza gerek yok. Bize sadakat gösterdi, biz de sadakat gösterdik ve bu şekilde devam ediyoruz."

"Abu Dhabi'deki test için birine ihtiyacımız vardı ve oraya gidip testi birine satmaya çalışmadık. Pietro'nun süreceğini söyledik. Neredeyse her hafta sonu bizimle takılıyor, bunu sırf bir şey olması halinde biz güvende olalım diye yapıyor ve bu nedenle bir şey olduğu takdirde bizim yaptığımız şey de bu olacak."

Sezon içerisinde iki antrenman seansında ikiden fazla yarışa çıkmamış bir ismin piste çıkması gerekiyor. Bu isim yüksek olasılıkla Robert Shwartzman olacak.

"Şu anda bir Ferrari sürücüsü veya Pietro olacak gibi görünüyor fakat bu koltuğu satmaya çalışmıyorum."

"Sanırım bir Ferrari sürücüsü olacak. Bunu kabaca tartıştık ama bunlar Mattia ve benim oldukça hızlı bir şekilde hemfikir olduğumuz konular. Uzun toplantılara ve bunun gibi şeylere ihtiyacımız yok."

"Bir ortak olarak eğer birbirimize yardım edebiliyorsak, bunu yapıyoruz."