Haas, Ferrari'nin dayanıklılık sorunlarından rahatsız

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Ferrari bu yıl son yıllara oranla motor tarafında büyük bir adım atmayı başardı fakat yıl boyunca pek çok dayanıklılık sorunu yaşadılar. Hatta bu sorunlar Ferrari'nin galibiyetlerine hatta şampiyonluğuna mâl oldu.

Bu sorunlardan müzdarip olan tek taraf Ferrari fabrika takımı değildi; Haas ve Alfa Romeo gibi müşteri takımları da yıl boyunca zorlandı.

Bu yılki sorunlardan memnun olmayan Günther Steiner, Ferrari'nin gelecek yıl daha dayanıklı bir motora sahip olmasını umuyor.

Haas F1'in patronu, Daily Mirror'a verdiği röportajda, "Sorunların tamamen çözüldüğünü düşünmüyorum. Şu anda Maranello'da bunun üzerinde çalışmaya devam ediyorlar."

"Yeni güç ünitesine geçtiğimizde her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Umarım gelecek yıl bir çözüm bulunur çünkü bu sezon çok fazla sorun yaşadık. Kazalar oldu, ancak güç ünitesi sorunları da yaşadık. Tüm bunlar bizi engelledi."

"Şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz! Motor güçlü ve bu açıdan yeterli güce sahip olmadığımız geçen sezonun aksine hiçbir sorunumuz yok. Şu anda daha fazla güce sahibiz fakat şimdi de dayanıklılık sorunları bizi hayal kırıklığına uğratıyor ve bunu gelecek yıl düzeltebileceğimize eminim." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner bu sorunlar devam ederse, Haas'ın alternatif bir tedarikçiye geçme seçeneğine sahip olduğunu kabul etti.

"Yaşananlar sinir bozucu ve bu konuda gerçekten üzülüyorum."

"Durum kısmen bize de bağlı çünkü başka bir yere gidebiliriz ama bu bizim için daha kötü bir karar da olabilir."

"Yani her zaman her şeyin artıları ve eksileri vardır."

"Bu tür sorunlar yaşadığınızda sinir bozucu oluyor, ancak hafta sonuna yeterince güce sahip olmadığımızı ve bu konuda hiçbir şey yapılamayacağını bilerek başlamaktansa, dayanıklılık açısından pek de iyi olmayan -güçlü- bir güç ünitesine sahip olmayı tercih ederim."

"Teknik sorunlara rağmen motor güçlüyse, o zaman durum daha iyidir."

"Aksi halde yapabileceğimiz tek şey güç ünitesini tedarikçisini değiştirmek, ki bu da kolay değil çünkü komşunuzun bahçesindeki çimler siz oraya gidinceye kadar hep daha yeşil görünür."

"Şu anda bu tür senaryoları düşünmüyoruz. Ferrari ile olan ortaklığımız da gayet iyi durumda."

"Birlikte normalde şekilde çalışıyoruz, dolayısıyla hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz."

Geçen yılı açık şekilde son sırada tamamlayan Haas, bu yıl bitime iki yarış kala sekizinci sırada yer alıyor.