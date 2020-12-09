Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi

Ferrari, geçen hafta yaptığı açıklamada şasiden sorumlu Resta'nın 2021 sezonu öncesinde aradaki bağları güçlendirmek için Haas'a katılacağını duyurmuştu.

Haas, 2016'da F1'e girmesinden bu yana Ferrari müşterisi ve kendisinin üretmek zorunda olmadığı parçaları Ferrari'den alıyor.

Resta'nın takıma katılmasıyla birlikte iki ekip arasındaki bağlar daha da güçlenecek. 2001'de Ferrari'ye katılan Resta, 2018'de kısa süreliğine Alfa Romeo'da teknik direktör olmuş ancak sonra yeniden Ferrari'ye dönmüştü.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, geçen hafta yaptığı açıklamada Resta'nın üst düzey bir pozisyonda yer alacağını ancak henüz detayların netleşmediğini söyledi.

Steiner, "Onun pozisyonunu henüz belirlemedik. Tabii ki çok üst düzey bir pozisyonda olacak. Simone uzun zamandır Ferrari'de üst düzey pozisyonlarda çalışıyor, bu yüzden öyle bir görev olmasaydı buraya gelmezdi."

"Onun üst düzey bir pozisyon olmadan buraya gelmesinin bir manası olmazdı."

"Teknik açıdan kendimizi yeniden yapılandırıyoruz çünkü biraz geriye düştük. Bu yüzden 2018'deki performansımıza dönebilmemiz için bu gelişme büyük bir güç verecek."

"İyi insanlara ihtiyacınız var ve Simone uzun zamandır Ferrari'de. Bir ara da Alfa Romeo'da kısa süre çalıştı. O müsaitti ve onu aldık." dedi.

Haas gelecek sene ilk defa Ferrari bünyesinde yer alan bir pilotla, Mick Schumacher'le yarışacak.

Ancak Steiner, Schumacher'le anlaşmalarının iki takım arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyle alakalı olmadığını söyledi.

Steiner, "Mick ile bağlantı, doğrudan bununla alakalı değil."

"Açıkçası Ferrari ile çok yakın çalışıyoruz, bu yüzden bu konuyu konuştuğumuzda, geçen sene pandemi nedeniyle biraz gerilememizin ardından teknik ekibimizi güçlendirmemiz gerekiyordu."

"Resta iyi bir seçim oldu ancak bunun doğrudan Mick'in bizim adımıza yarışacak olmasıyla bağlantısı yok." dedi.