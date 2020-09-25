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Formula 1 / Son dakika

Haas, Ferrari'ye sadakat gösterecek

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Haas, Ferrari'ye sadakat gösterecek
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 patronu Gunther Steiner, Ferrari'nin bu yılki düşük performansına rağmen motor üreticisini değiştirmeyi düşünmediklerini ve bu konuda sadakatli davranacaklarını söyledi.

Ferrari, geçen yılki direktiften bu yana motor tarafında yeterince iyi görünmüyor ve şu anda genel olarak en yavaş motor üreticisi olarak kabul görüyor.

Bu durum Ferrari'yi etkilediği kadar Haas ve Alfa Romeo gibi müşteri takımlarını da etkiliyor.

Haas'ın Renault motoruna geçebileceği yönünde iddialar var. Ancak Gunther Steiner, Ferrari'ye karşı sadakatli davranacaklarını söyledi.

Steiner, "Her şeyden önce biraz sadakatli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Gene Haas da öyle düşünüyor. Ferrari buraya gelmemizde etkili oldu ve şimdiye kadar iyi bir iş çıkardılar. Şu anda biraz başları dertte gibi görünüyor."

"Bunun gerçekten kısa vadeli bir zorluk olduğunu düşünüyorum, öyle olmasını umuyorum. Eminim yakında bunun üstesinden gelecekler çünkü Ferrari her zaman hak ettiği yere dönen bir marka oldu."

"Yolda bir engelle karşılaştığınız için ilk fırsatta kaçmak hiç de etik değil."

"Elbette diğer fırsatlara da bakmak zorundayız. Ancak bunu yapmak bizim için çok zor olur. Çünkü yapımızın bir parçası İtalya'da ve bunu İngiltere'ye taşımamız gerekecek. Tüm bunlar kolay şeyler değil."

"Şu anda bizim için en iyi çözüm, gelecekte Ferrari ile çalışmak ve tüm bu durumdan rahatsız olmamaya çalışmak."

"Ne olursa olsun herhangi bir üretici gelir ve bize ücretsiz şekilde motor sağlayacağını söylerse o zaman elbette sizin için faydalı olur!" dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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