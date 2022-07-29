Haas: "Ferrari veya Red Bull varken başka takımı mı kopyalayacaktık?"

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Bu yıl şimdiye kadar herhangi bir güncelleme getirmeyen Haas, ilk ve tek güncelleme paketini 2022 Macaristan GP'ye getirdi.

Aracın üstyapısında büyük değişiklikler yapılırken, aynı zamanda yeni bir sidepod, difüzör ve taban tasarımına da geçtiler. Bu da aracın Ferrari'ye daha çok benzemesine yol açtı.

Konseptler arasındaki benzerlikten dolayı bazı takımların rahatsız olacağı düşünülüyor ancak Haas patronu Gunther Steiner'a göre ortada yanlış hiçbir şey yok.

Aslında takımların pek çok ortak parça kullandığı düşünüldüğünde, Ferrari F1-75'le benzer bir yol izlemelerinin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Haas'ın 'beyaz Ferrari' olduğuna dair yorumlar bekleyip beklemediği sorusuna Steiner, "Hızlı olmayı bekliyorum."

"Eğer kopyaladığımızı düşünüyorsanız, o zaman neden 'Williams'ı kopyalayalım ki?' derim."

"Yani Williams'a saygısızlık etmek istemem ama bu tamamen farklı bir konsept ve zaten gerimizdeler. Yani bir şeyi kopyalayacaksanız, mümkün olan en iyisini kopyalarsınız ve şu anda bu takımlar Ferrari ve Red Bull."

"Ferrari ile aynı motora, aynı vites kutusuna ve aynı süspansiyona sahibiz. Neden başka bir konsepti kopyalayalım ki? Onlar yarış kazanmıyor mu? Yani bir artı bir, iki eder. Biz aptal değiliz."

Haas VF-22 Fotoğraf: Jon Noble

Steiner, Haas'ın aracında hangi yöne gideceğine karar vermeden önce, en iyi takımların yılın başında ne yaptığını takip ettiğini ve sonrasında da kendileri için en iyi konsepti seçtiklerini dile getirdi.

“Orada üç konsept var: Ferrari konsepti, Red Bull konsepti ve Mercedes konsepti."

"Ferrari'ye yakınız, bu yüzden Ferrari'nin ne yaptığına bakacağız ve bunu kopyalayacağız. Ancak bunu yapmak zaman alıyor çünkü arabayı tanıtmak ve yarışmak zorundaydık, sonra araca bakıp, testler yapmak üzere rüzgar tünelinde çalışmalıydık."

Steiner, takımının sezona güçlü şekilde başlamasının, hangi yöne gideceklerini belirlerken kendilerine rahatlık verdiğini de ekledi.

"Olmamız gereken yer düşünüldüğünde, bence iyi durumdayız. Başlangıçta bu kadar güçlü olmayı beklemiyorduk.

“Bu yüzden mümkün olduğunca çok şey başarıp, neler olduğuna bakmak ve hangi yöne gidebileceğimize karar vermek istedik."

Haas VF-22 Photo by: Jon Noble

Haas bu hafta sonu getirdiği güncellemelerin tam listesi, Cuma sabahı Macaristan GP'sinin ilk antrenman seansı öncesinde gerçekleştirilen FIA teknik toplantısında açıklandı.

Çoğu takım sadece küçük bir güncelleme getirmeyi hatta hiçbir şey getirmemeyi tercih ederken, Haas tam tersi şekilde yedi güncelleme getirdi. Bunlar arasında taban, difüzör, sidepod, arka süspansiyon ve frenler yer alıyor.

Macaristan için en önemli güncelleme ise tamamen yeniden tasarlanan taban olacak.

Steiner, "Aracımızın hızlı olmasını bekliyorum. Umarım telemetri verileri beklentilerimizi doğrular." "Macaristan'da güncellenmiş araçla, önceki aracı karşılaştırabileceğiz. Veriler doğru seçimi yaptığımızı gösteriyorsa, o zaman her şey doğru ayarları bulmaya kalıyor.” dedi.

Haas VF-22 Photo by: Jon Noble