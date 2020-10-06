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Formula 1 / Son dakika

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

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Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Haas takım patronu Günther Steiner, zorlu bir sene geçirdikleri için Ferrari'ye sırtlarını dönüp motor üreticisi değiştirmelerinin etik olmayacağını söyledi.

F1'e 2016'da katılan Haas, bu tarihten beri Ferrari ile yakından çalışmakta, hatta müşteri motoru kullanmanın yanında Maranello merkezli takımın pek çok parçasını da kurallar çerçevesinde satın almakta. 

Ancak sezon öncesinde yayınlanan teknik direktifler sonucunda Ferrari'nin motor performansında yaşadığı düşüş, Haas'ın da gridde gerilemesine neden oldu.

Takımın Ferrari kontratının gelecek senenin sonuna kadar sürecek olmasıyla beraber, ve Renault'nun yeni müşteri takım arayışı da göz önüne alındığında, Haas'ın farklı fırsatlarının ortada olduğu söz konusu. 

Ancak Steiner, Ferrari'nin sadece zor bir sene geçirmesinden dolayı anında bir değişiklik yapmalarının doğru olmadığına inandığını söyledi.

"Ben sadakate inanan birisiyim, Gene [Haas, takım sahibi] de aynı şekilde." diyen Steiner ekledi: "Onlar [Ferrari] bizi olduğumuz yere getirdiler ve bunu yaparken iyi bir iş çıkardılar."

"Şu anda biraz sıkıntı çekiyorlar, hepimizin de bildiği gibi, ancak bana göre umuyoruz ki kısa dönem bir zorluk çekiyorlardır ve bundan kurtulacaklardır."

"Ferrari her zaman geri döndü. Bu yüzden karşımıza sorun çıktığında ilk fırsata atlamak, bence çok da etik bir şey değil, çünkü onlar olmasaydı biz de burada olmazdık."

Steiner, takımın Ferrari ile olan ortaklaşa operasyondaki geleceğinin pek çok nedene dayalı olduğunu, bunlardan birinin de Haas'ın İtalya'da konuşlanan birkaç departmanının olduğunu söyledi.

"Tabii ki de diğer fırsatları da gözden geçirmeliyiz, ancak bu fırsatlar bizim için çok zor çünkü takımın bir kısmı İtalya'da konuşlanmış durumda." diyen Steiner ekledi: "Bir değişim olması durumunda her şeyi İngiltere'ye taşımamız gerekir, ve bu da bedava olmayan bir şey."

"An itibariyle bizim için en iyi çözüm, gelecekte Ferrari ile beraber çok çalışmak ve telaşlanmamak olur. Ancak eğer ki bir üretici bizimle gelip ücretsiz güç ünitesi sağlamak konusunda konuşmak istiyorsa onları dinlemeye hazırız!"

Steiner, Haas'ın gelecek için diğer güç ünitesi üreticileri ile konuşmadığını söylerken, Renault da herhangi bir müşteri arama zorunluluklarının olmadığını ekledi.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul şunları söyledi: "Aktif olarak bir araştırma yapmıyoruz. Bize göre spora olan uzun süreli planlama ve uzun süreli bağlılık açısından daha iyi oldu, ve herhangi bir fırsata da açığız."

"Ancak müşteri anlaşmaları içerisinde bulunmadığımız için çeşitli fırsatları aradığımız da pek söylenemez. Ve aynı zamanda, bu anlaşmaların kendi hedeflerinize ulaşmak için bir getirisinin olmadığı da o kadar net değil."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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