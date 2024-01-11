Haas, Ferrari ile olan birlikteliğini sürdürmek istiyor

Amerikalı ekip, 2016'da spora girdiği günden bu yana kuralların izin verdiği tüm parçaları Ferrari'den alıyor.

Motor, vites kutusu, süspansiyon ve diğer parçalar doğrudan İtalyan ekip tarafından üretiliyor. Üstelik şasi ve bazı parçalar da Dallar'dan geliyor.

Gene Haas, Günther Steiner'ın ayrılığına rağmen bu konuda bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Haas, F1.com'a şöyle konuştu: "Ferrari bize karşı çok iyi davrandı."

"İlk günden beri bizimle birlikteler, inanılmaz motorlar üretiyorlar. Süspansiyonları son derece iyi."

"Ürettikleri donanımların çoğunu kullanıyoruz. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Bize çok yardımcı oluyorlar."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team

"Daha iyisini yapamadığımız için utanıyorum ama ileride, diğer pek çok takımın sahip olmadığı bu iyi ekipmanlardan faydalanmak istiyorum."

"Mücadele çok daha rekabetçi hale gelecek. Red Bull'un AlphaTauri'si var, bu ilişkilerin geliştiğini görmeye başlıyoruz. Bence rekabet çok yoğun olacak, bu yüzden Ferrari gibi bir ortağa sahip olmak çok önemli olacak."

"Ferrari ile olmaktan çok mutluyuz. Umarım onlara dayanıklılık konusunda yardımcı olabiliriz. İleride, Sauber Ferrari'yi bıraktığında, Ferrari'nin tek müşterisi biz olacağız."

"Bir ya da iki müşteri almak isteyebilirler. Belki bizimle mutlu olurlar fakat bizim de daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"Ferrari'nin bu kadar gerisinde kalamayız. Onlara daha yakın olmamız gerekiyor."

Haas'a göre takımın en büyük problemi aerodinami.

"Motor tarafında, şu anda herkesten daha fazla gücümüz var."

"Ferrari'nin donanımlarını kullanıyoruz, iyi bir şasimiz var. Pek çok mühendisle konuştum ve bence en büyük eksikliğimiz aero. Aero programımız üzerinde çalışılması gerekiyor."

"Artık hafta sonu piste gittiğimde, küçük düşürülmeyi kabul etmeyeceğim."