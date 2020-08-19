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Formula 1 / Son dakika

Haas: "F1'de kaldığımız takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceğiz"

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Haas: "F1'de kaldığımız takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceğiz"
Ekleyen:
, Editör
19 Ağu 2020 07:39

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Concorde Anlaşması'nı imzalamaya yakın olduklarını ve bunu yaptıkları takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haas, 2016 yılında Formula 1'e girerken Dallara ve Ferrari ile ortaklık kurma kararı almıştı. O günden bu yana da yine bu iki şirketle çalışmaya devam etti.

Takım şu anda şasi başta olmak üzere çeşitli parçaları Dallara'dan alıyor. Motor, süspansiyon ve vites kutusu gibi önemli parçaları da Ferrari'den alıyor.

Ferrari, dün itibariyle 2021-25 yılları arasında F1'de kalmasını sağlayacak yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı. Haas'ın da yine aynı dönemi kapsayacak anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Steiner, böyle bir durumda Ferrari ile işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Ekstra Bladet'a konuşan Steiner, "Tüm işaretler Gene Haas'ın Formula 1'de kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Concorde Anlaşması'nı imzalamak için hazır olmalıyız."

"Onunla konu hakkında konuştum ve daha sonra yine konuşacağız. 2021'de, F1'de devam edeceğimiz onaylanırsa, Dallara ve Ferrari ile olan teknik ortaklığımızı devam ettireceğiz. Çünkü her halükarda değişiklik yapmamız imkansız olacak."

"Ferrari ile işbirliğinin uzatılması, FOM'la yapacağımız yeni anlaşmayla paralel olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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