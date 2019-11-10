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Formula 1 / Son dakika

Haas, F1’de 2021 sonrasındaki geleceğini değerlendiriyor

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Haas, F1’de 2021 sonrasındaki geleceğini değerlendiriyor
Ekleyen:
, Editör
10 Kas 2019 12:03

Haas F1 takımının sahibi Gene Haas, 2021 sonrasında takımın serideki geleceğini değerlendirmek için Amerika Grand Prix’sine gelmiş.

Formula 1, 2021’de kullanılacak olan sportif, teknik ve finansal kuralları geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi bu kuralları onayladı ve şimdi kurallar gelmeden önce küçük düzenlemeler yapmak FIA ve takımlara kalmış durumda.

Yeni düzenlemeler arasında, sezon başına 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı da yer alıyor. Haas takım patornu Gunther Steiner, 2016’da spora giren takımın sahibi Gene Haas’a bu değişiklikleri açıkladığını ve F1’de bir geleceğe sahip olup olmadıklarını değerlendireceklerini söyledi.

Racer’a konuşan Steiner, “Onunla her şey hakkında konuştum. Telefonda konuşmak yerine yüz yüze konuşmayı tercih ediyoruz.”

“Ona tüm bilgiyi verdim ve şimdi her şeyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü uzun bir süre konuşunca kafamız karışıyor.”

“Konuşmalar olumluydu. Austin’e geldi ve cumartesi günü iki saatten fazla zaman geçirdik. Pazar günü ise fazla zaman geçiremedik.”

“Ancak cumartesi günü uzun süre konuşup ona yeni ticari anlaşmaları ve diğer şeyleri anlattım. Bu normal bir şey.”

“Gene’in bu sezonki en büyük problemi, yarışlardaki performansımızdı. Para kazanamayan biri F1’den etkilenemez. Bu büyük bir yatırım.”

“Onun her şeyi değerlendirmesi ve sonra ne yapmak istediğini görmesi gerekiyor. Ancak bu konuda olumsuz düşünmüyor. O da her iyi iş adamı gibi hareket ediyor. Ne yapması gerektiğini yeniden düşünmeli, ancak bu konuda olumsuz düşünmüyor.”

“Elbette herkes gibi şüpheleri var ve bu değişiklikler yeni bir şey olacak, ancak bu normal bir iş.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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