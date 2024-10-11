Resmi: Toyota, Haas ile F1'e geri dönüyor

Haas Formula 1 takımı, Toyota'nın motor sporları bölümü olan Toyota Gazoo Racing ile teknik bir ortaklık anlaşması yaptığını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında Toyota, Haas’ın 'Resmi Teknik Ortağı' olacak ve iki taraf bilgi ve kaynaklarını paylaşacak.

Toyota Gazoo Racing, tasarım, teknik ve üretim konusunda hizmet sunacakken; Haas da kendi uzmanlığını ve ticari avantajlarını Toyota'ya sağlayacak.



Toyota ve Haas'ın birlikte çalışacağı spesifik alanlar hakkında daha fazla detayın, cuma günü Japonya’da yapılacak bir basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

Toyota Gazoo Racing hâlihazırda Dünya Ralli Şampiyonası, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda yarışıyor.



Avrupa merkezi Köln'de bulunan tesis, iki rüzgar tüneline sahip ve 2002'den 2009'a kadar F1’de yarışan Toyota'nın orijinal fabrikası olarak da görev alıyordu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, gelecek hafta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden itibaren, Toyota Gazoo Racing'in logosu Haas araçlarında yer alacak.

TGR competes in various catagories, including the WRC Photo by: Red Bull Content Pool

Haas takım patronu Ayao Komatsu, anlaşma ile ilgili şunları söyledi: "MoneyGram Haas F1 Takımı ile Toyota Gazoo Racing’in bir araya gelerek bu teknik ortaklığı başlatmasından dolayı son derece heyecanlıyım. Otomotiv sektöründe dünya lideri bir kuruluşun, kendi teknik ve mühendislik uzmanlıklarını geliştirmeyi amaçlarken, organizasyonumuzu desteklemesi ve birlikte çalışması, her iki taraf için de belirgin faydalar sunan bir ortaklık."

"Toyota Gazoo Racing’deki kaynaklara ve bilgi birikimine erişim sağlamak, onların teknik ve üretim süreçlerinden yararlanmak, bizim kendi gelişimimiz ve Formula 1'deki rekabet gücümüzü artırma hedefimiz için önemli olacak."

"Karşılığında, Toyota Gazoo Racing'e kendi iç mühendislik yeteneklerini tam olarak kullanmaları ve ilerletmeleri için bir platform sunuyoruz."

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Komatsu, Toyota ile yapılan iş birliğinin uzun vadeli ortağı Ferrari’nin onayını aldığını belirterek şunları ekledi: "Formula 1 ve sezonun başlarında uzun vadeli ortaklığımızı devam ettirdiğimizi duyurduğumuz Scuderia Ferrari'nin de bu yeni teknik ortaklığın oluşumunda destek olmalarından dolayı memnunum."

Toyota Gazoo Racing başkanı Tomoya Takahashi ise şöyle konuştu: "MoneyGram Haas F1 Takımı ile motor sporlarının zirvesinde rekabet ederek, pilotları, mühendisleri ve mekanikerleri yetiştirmeyi, aynı zamanda MoneyGram Haas F1 Takımı ve Toyota Gazoo Racing'in yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, motor sporlarına ve otomotiv endüstrisine de katkıda bulunmayı arzuluyoruz."