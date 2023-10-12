Haas F1 takımının eski sponsoru Storey, Reading FC’yi satın almaya çalışıyor

The Telegraph’ın haberine göre Storey, bu sezon üçüncü lige (League One) düşen Reading FC’yi satın alma işlemini tamamlayabilmek adına futbol camiasında üst düzey görevlilere özel uygulanan ‘işe uygunluk’ testini geçmesi gerekiyor.

Oynadığı 11 maçın ardından küme düşme hattında yer alan Reading FC, Haziran ayında HM Revenue & Customs tarafından icraya verildi. Kulüp geçen sezon federasyonun ekonomik kurallarına uymadığı için altı puanlık cezanın ardından Championship’ten düştü.

Daha öncesinde Conventry City ve Sunderland AFC(45 Milyon Sterlin) takımlarına yaptığı teklifler reddedilen Storey, taraftarların büyük protestolarıyla karşı karşıya olan takımın mevcut sahibi Yonnge Dail ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sunderland Echo’nun haberine göre Storey, Kuzey Doğu kulübü için bir teklif hazırlarken büyük şirketlerin finansörlerinin desteğini yanına aldığını iddia etti ancak talep edildiğinde kendi malvarlığı ile ilgili ayrıntı vermedi.

Son günlerde Reading FC’nin Twitter/X’ de paylaştığı gönderiyi “retweetleyen” Storey, 2019 Formula 1 sezonunun ortasında sahibi olduğu Rich Energy ile Haas sponsorluk anlaşmasının takımın kötü sonuçları sebebiyle feshedildiğini iddia etmişti.

Anlaşmanın feshedilmesi sırasında Haas, Takımlar Şampiyonası'nda Rich Energy’nin anlaşma öncesinde sponsor olmayı planladığı Williams’ın önünde dokuzuncu sırada yer alıyordu.

Rich Energy founder William Storey watches Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Anlaşmanın Rich Energy cephesinde Twitter üzerinden feshedilmesinin ardından Storey, Haas cephesinden gelen tweeti “ipsiz sapsız birinin” attığını iddia ettiğinde ortalık karışsa da sonuç olarak Haas ile ortaklık tamamen sona erdi.

Haas cephesinden anlaşmanın feshine dair yapılan açıklamada şöyle denildi:”Haas F1 Takımı ve Rich Energy, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki ortaklıklarını şu andan itibaren sona erdirme konusunda mutabakata varmışlardır”

“2019’da Haas F1 Takımı’nın isim sponsorluğu sayesinde önemli bir marka tanınırlığı ve görünürlük elde eden Rich Energy’deki kurumsal yeniden yapılanma süreci, küresel stratejinin gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkaracaktır”

“Akabinde Haas F1 Takımı ve Rich Energy, mevcut ortaklığın sona erdirilmesinin her iki taraf için de en iyi hamle olduğu sonucuna vardı”

“Haas F1 Takımı, Rich Energy’deki hissedarlarına teşekkürlerini ve en iyi dileklerini ifade etmek ister.”

Rich Energy’nin 2020 yılında OMG Racing British Superbikes takımının isim sponsoru olmasıyla yarışlara “milyonlarca sterlinlik” dönüşünün ardından benzer bir skandal yaşanmıştı. Storey, takımla aralarındaki ilişki bozulduğu için takımın defalarca kötü niyetle hareket ettiğini söylemişti.

Rich Energy, 2022 yılında British Touring Car Şampiyonasında BTC Racig’e sponsor oldu ve bu anlaşma doğrudan Storey’in kendisi ile yapıldı. İçecek şirketi Rich Energy ayrıca geçen yıl Ducati Performance TriOptions Cup’ta yarışan Rich Energy Ducati’nin isim sponsoru olarak motor sporlarının iki tekerli kategorilerine de adım atmıştı.