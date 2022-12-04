Haas, F1 takımını satmayı düşünmüyor

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Haas'ın 2016'da gride katılmasından bu yana Formula 1'in popülaritesi büyük oranda arttı. Bunda Liberty Media'nın F1'i satın almasının ardından dijital anlamda sporu geliştirmeye çalışması ve Netflix Drive to Survive'ın büyük payı vardı.

Hal böyle olunca takımların değerleri ve elde ettikleri gelirler de arttı. Buna bağlı olarak yeni taraflar F1'e girmeye ilgi gösterdi.

Michael Andretti, bu kapsamda önce Alfa Romeo'yu satın almayı düşündü ancak istediği yanıtı alamayınca Haas'a yanaştı. Fakat bu da mümkün olmayınca 11. takım olarak F1'e girme kararı aldı.

Bu süreç devam ederken, Haas'ın takımı satmak gibi bir düşüncesi hâlâ yok.

Steiner şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Beyond The Grid podcast'ine konuk olan Steiner, Haas'ın Andretti'ye ya da ilgilenen diğer alıcılara satılma ihtimaliyle ilgili şöyle dedi: "F1 takımlarının gözde haline gelmesi ve herkes için ilgi çekici olmaya başlamasından beri böyle bir şey söz konusu değil."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and team members Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Açıkçası Gene Haas'a 2019'da ya da 2020'de, yani pandemi ortaya çıktığında sorsaydınız, o zaman belki farklı bir görüşe sahip olurdu."

"Fakat 2020'de kimse takım satın almak istemedi. Hepsi sonradan geldi. Aynı hikaye her zaman kendini tekrar ediyor. Bir şey başarılı şekilde çalıştığında, herkesin fikri farklı oluyor."

"Gene Haas F1'e yatırım yaptı, biz bu projeye 2014'te başladık ve Formula 1 takımlarının pek ilgi görmediği 2016'da gride geldik."

"Bence 2017 veya 2018'de bir pound'a takım satın alınabilirdi ama kimse bunu yapmaya çalışmadı. Şimdi hepsi 'takımı istiyorum' diyor çünkü şimdi takımlar çok para ediyorlar."

"Şimdi takımı bir pounda satmak isteseydik, bence milyonlarca alıcı bulurduk. Oysa beş yıl önce, onu satın alacak kimseyi bulamazdınız."

"Dünya değişti. Artık Gene takımı satar mı? Hayatta satmaz."