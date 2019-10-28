Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek

Haas F1 pilotları, Stewart-Haas Racing NASCAR takımının eş sahibi Tony Stewart'in da katılımıyla perşembe günü #14 Ford Mustang aracını sürme şansı yakalayacak.

Magnussen daha önce Mercedes'in DTM aracını test etti ancak hiç bu tarz aralarla yarışmadı.

Magnussen, "DTM Araçları çok aerodinamik. Çok fazla yere basma güçleri var. Bu aralar ise daha fazla ve ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç NASCAR sürmedim. COTA'da sürdüğüm araçlardan farklı olacağından eminim. NASCAR ikonik bir yarış aracı. Deneme konusunda hep istekli oldum. Genellikle oval yarışlar var ama normal pistlerde de yarışıyorlar." dedi.

Grosjean ise 2010'da Ford GT1 aracıyla yarışmıştı ve öyle dedi: "Formula 1 aracından daha önce frenlemek gerekiyor. Motorun gaz pedalına basınca nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Sabırsızlanıyorum. Ses harika olacak. Bence iyi bir deneyim olacak. Tony Stewart'ın bize yardım etmesi ve tavsiyelerde bulunması şaşırtıcı olacak."