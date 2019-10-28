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Formula 1 / Son dakika

Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek

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Haas F1 sürücüleri Austin'de Ford NASCAR aracını sürecek
Ekleyen:
28 Eki 2019 17:13

Haas Formula 1 pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, Amerika GP hafta sonunda NASCAR aracının tadına ilk kez bakacaklar.

Haas F1 pilotları, Stewart-Haas Racing NASCAR takımının eş sahibi Tony Stewart'in da katılımıyla perşembe günü #14 Ford Mustang aracını sürme şansı yakalayacak.

Magnussen daha önce Mercedes'in DTM aracını test etti ancak hiç bu tarz aralarla yarışmadı.

Magnussen, "DTM Araçları çok aerodinamik. Çok fazla yere basma güçleri var. Bu aralar ise daha fazla ve ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç NASCAR sürmedim. COTA'da sürdüğüm araçlardan farklı olacağından eminim. NASCAR ikonik bir yarış aracı. Deneme konusunda hep istekli oldum. Genellikle oval yarışlar var ama normal pistlerde de yarışıyorlar." dedi.

Grosjean ise 2010'da Ford GT1 aracıyla yarışmıştı ve öyle dedi: "Formula 1 aracından daha önce frenlemek gerekiyor. Motorun gaz pedalına basınca nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Sabırsızlanıyorum. Ses harika olacak. Bence iyi bir deneyim olacak. Tony Stewart'ın bize yardım etmesi ve tavsiyelerde bulunması şaşırtıcı olacak."

Tony Stewart, Stewart-Haas Racing

Tony Stewart, Stewart-Haas Racing

Photo by: Stewart-Haas Racing

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , NASCAR Cup
Pilotlar Kevin Magnussen , Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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