Haas, F1 güncellemesini Macaristan'a getirmeyi planlıyor

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Amerikalı takım, bu yıl şimdiye kadar VF-22'ye herhangi bir güncelleme getirmemeyi seçti çünkü mevcut aracın ayarlarıyla oynayarak daha fazla performans kazanabileceklerini düşündü.

Fakat bu, takımın güncelleme çalışmalarını durdurduğu ve sezonun geri kalan kısmında araçta herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor.

Takım başlangıçta büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalıştığını ve bunu Fransa'ya getireceğini açıklamıştı. Fakat yeni plana göre bu paketin gelişi ir hafta ertelenecek ve bunun yerine Hungaroring'e getirilecek.

Haas takım patronu Gunther Steiner, rüzgar tünelinde daha fazla kontrolde bulunmak istedikleri için çalışmalarında küçük bir gecikme olduğunu ve bundan ötürü de güncellemenin Paul Ricard'a getirilmeyeceğini belirtti.

Silverstone'a güncelleme getirip getirmedikleri sorusuna Steiner, "Ben Silverstone'a getireceğiz diye bir şey demedim. Fransa'ya getireceğiz dedim fakat Macaristan'a da kalabilir çünkü rüzgar tünelinde bir şeyi kontrol etmek istediğimiz için biraz geride kaldık."

"Fakat şimdi Macaristan için üretim sürecine tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz bunu gerçekleştirmek." cevabını verdi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, araçta yapılacak değişikliklerin iyi bir tur zamanı getireceği konusunda umutlu görünüyor.

"Görsel anlamda büyük bir değişim olacak ve performans açısından da aynısını umuyorum. Özellikle performans tarafında öyle olmasını umuyorum çünkü aracı nasıl göründüğü umrumda değil. Fakat evet, dışarıdan bakınca farkı göreceksiniz."

Steiner ayrıca, bunun 2022 sezonunda getirecekleri son güncelleme olduğunu ve sonrasında 2023'e odaklanacaklarını açıkladı.

"Evet, bu son güncelleme olacak. Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz. Hepsi bu kadar. Daha fazlası olmayacak."

"Sadece bu araç için parça üretmeyi bırakacağız fakat bunu yapsanız bile her zaman gelişmeye devam ediyorsunuz ve açıkçası mevcut aracınızda size önemli bir avantaj sağlayacak bir şey bulursanız elbette onu kullanmaya çalışırsınız. Sadece artık bu yılki araca özgü büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışmayacağız."

"Fakat bir şey bulursak, doğal olarak onu kullanmaya çalışacağız. Şu noktada bana daha fazla güncelleme getirme planımız olup olmadığını sorarsanız, cevabım 'hayır' olur. Fakat bir şey olursa o zaman planımı değiştirebilirim."

"Şimdilik plan, bu güncellemenin ardından gelecek yılki araca odaklanmak."