Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"

paylaşım
yorumlar
Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 15:54

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, SpeedWeek'e verdiği demeçte fabrikaların kapalı kalma süresinin daha da uzatılması gerektiğini savundu.

Formula 1 takım patronları, FIA ve F1 yönetimi arasında yapılan toplantı sonrasında 21 günlük zorunlu fabrika kapatma süresinin 35 güne çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Dünya Motor Sporları Konseyi bu kararı onayladı ve şimdi bu süre 35 güne çıktı.

Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, aranın daha uzun sürmesi gerektiğini ve fabrikanın ilk yarıştan birkaç hafta önce açılması gerektiğine inanıyor.

Steiner, “Zorunlu ara daha da uzun sürmeli, buna hiç şüphe yok. Bir şeyin anlaşılması gerekiyor; eğer takımlar yarışlara katılmıyorsa, o zaman gelir de elde edemiyorlar. Belli sebeplerden ötürü sponsorların yarış yapmadığımız zaman bize ödeme yapması için hiçbir nedenleri yok. Dolayısıyla para alamıyorsak harcama da yapamayız."

"Sponsorlarımız piste çıkmazsak, bize para harcamak istemiyorlar. Açık konuşmak gerekirse fabrikayı çalıştıracak paramız yok."

"Bu yüzden aranın uzatılması gerektiğine inanıyorum. Tünelin sonundaki ışığı sadece ilk yarış tarihini öğrendiğimizde göreceğiz. Yarışlara güveniyoruz ve üç ay boyunca piste çıkamayacağımızı bilerek araç geliştiremeyiz. Çünkü gelirimiz yok. Bazıları yapabilir, ama bizimki gibi küçük takımlar için bu mümkün değil."

"Temel olarak fabrika, ilk yarıştan dört ila altı hafta önce açılmalı. Aslında, hazırlık için üç hafta yeterli. Ancak uzun aradan sonra her şeyi garanti etmek için  bir ay içinde açmak daha iyi."

"Gelirimiz olmadığında, ödeme için sponsorlara gidemeyiz. Daha az gelir elde ediyorlar ve haklı şekilde 'Size neden daha fazla para ödeyelim?' diye soruyorlar. Ayrıca takımın sahiplerinden daha fazla para da isteyemeyiz. Bu yüzden kriz yönetimini idare etmemiz ve hayatta kalmamız gerekiyor."

"Zorluklardan birisi, bu yıl kaç yarış gerçekleşeceğini bilmiyor olmamız. Bu yüzden geliri tahmin edemiyoruz. Bu, bütçe belirleme sürecini zorlaştırıyor, ancak çeşitli senaryoları ele alıyor ve gücümüz yettiğinde her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
63 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

2
Formula 1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

1s
3
Formula 1

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

3s
4
Formula 1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

5
Formula 1

Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"
F1

Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"
F1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı
F1

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”
F1

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.