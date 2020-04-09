Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"

Formula 1 takım patronları, FIA ve F1 yönetimi arasında yapılan toplantı sonrasında 21 günlük zorunlu fabrika kapatma süresinin 35 güne çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Dünya Motor Sporları Konseyi bu kararı onayladı ve şimdi bu süre 35 güne çıktı.

Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, aranın daha uzun sürmesi gerektiğini ve fabrikanın ilk yarıştan birkaç hafta önce açılması gerektiğine inanıyor.

Steiner, “Zorunlu ara daha da uzun sürmeli, buna hiç şüphe yok. Bir şeyin anlaşılması gerekiyor; eğer takımlar yarışlara katılmıyorsa, o zaman gelir de elde edemiyorlar. Belli sebeplerden ötürü sponsorların yarış yapmadığımız zaman bize ödeme yapması için hiçbir nedenleri yok. Dolayısıyla para alamıyorsak harcama da yapamayız."

"Sponsorlarımız piste çıkmazsak, bize para harcamak istemiyorlar. Açık konuşmak gerekirse fabrikayı çalıştıracak paramız yok."

"Bu yüzden aranın uzatılması gerektiğine inanıyorum. Tünelin sonundaki ışığı sadece ilk yarış tarihini öğrendiğimizde göreceğiz. Yarışlara güveniyoruz ve üç ay boyunca piste çıkamayacağımızı bilerek araç geliştiremeyiz. Çünkü gelirimiz yok. Bazıları yapabilir, ama bizimki gibi küçük takımlar için bu mümkün değil."

"Temel olarak fabrika, ilk yarıştan dört ila altı hafta önce açılmalı. Aslında, hazırlık için üç hafta yeterli. Ancak uzun aradan sonra her şeyi garanti etmek için bir ay içinde açmak daha iyi."

"Gelirimiz olmadığında, ödeme için sponsorlara gidemeyiz. Daha az gelir elde ediyorlar ve haklı şekilde 'Size neden daha fazla para ödeyelim?' diye soruyorlar. Ayrıca takımın sahiplerinden daha fazla para da isteyemeyiz. Bu yüzden kriz yönetimini idare etmemiz ve hayatta kalmamız gerekiyor."

"Zorluklardan birisi, bu yıl kaç yarış gerçekleşeceğini bilmiyor olmamız. Bu yüzden geliri tahmin edemiyoruz. Bu, bütçe belirleme sürecini zorlaştırıyor, ancak çeşitli senaryoları ele alıyor ve gücümüz yettiğinde her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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