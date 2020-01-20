Haas eski renk düzenine dönecek

Haas, geçen yıl Rich Energy ile isim sponsorluğu anlaşması imzalamış ve bu kapsamda takımın renk düzeni değişmişti.

Siyah-altın renk düzenine geçen Haas, yeni sezonda Rich Energy ile çalışmayacak ve bundan ötürü de takımın renk düzenini değiştireceği tahmin ediliyordu.

Takım, logosunu zaten değiştirdi ve eski logoya döndü.

Amerikalı ekip geçtiğimiz günlerde takım tırının üstüne yeni logoları yerleştirdiklerine dair bir video yayınladı. Bunda da eski logolara dönüldüğü görülebiliyordu.

Auto Motor und Sport'a göre Amerikalı ekip, bu sezon 2016-18 yılları arasında olduğu gibi gri, kırmızı ve siyah renkleri kullanacak fakat tasarım son yıllardan farklı olacak.

Takım isim sponsorluğu konusunda PKN Orlen ile görüştü ancak bu görüşmelerden sonuç alınmadı. PKN Orlen, Robert Kubica ile birlikte Alfa Romeo'ya geçti.

Çeviri: İnci Beğen

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