Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Haas eski logosuna döndü

paylaşım
yorumlar
Haas eski logosuna döndü
4 Oca 2020 17:54

Haas, 2020 yılına girilmesiyle birlikte eski logosuna dönüş yaptı.

Haas F1 Takımı, 2019 yılı için Rich Energy ile sponsorluk anlaşması imzalamış ve bu kapsamda takımın adı Rich Energy Haas F1 olmuştu.

Takım rengi de altın-siyah olurken, aracın renk düzeni son yıllardan tamamen farklı bir hale gelmişti.

Ancak sezon ortasında Rich Energy, mevcut anlaşmayı fesh ettiğini duyurdu ve taraflar yollarını ayırdılar.

Haas, yeni yıla girilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından eski logoyu kaldırdı ve geleneksel siyah-kırmızı logosuna döndü.

Haas'a yakın kaynaklara göre Amerikalı ekip, geçen yılki veya öncesinde kullanılan gri-kırmızı-siyah renk düzenine de geri dönüş yapacak.

Takım, isim sponsorluğu için PKN Orlen ile görüşmüştü ancak taraflar sonuç alamayınca Haas da yeni sezona isim sponsoru olmadan başlayacak.

 

Çeviri: İnci Beğen

 

Sonraki haber
Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"

Önceki haber

Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

3s
2
Formula 1

Wolff: "Bottas ve Hamilton'a eşit ekipman vereceğiz"

2s
3
Formula 1

Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"

52dk
4
WRC

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

5
Formula 1

McLaren, bütçe sınırını sonuna kadar kullanmayı planlıyor

Son Videolar

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 05:52
Formula 1
1dk

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 04:50
Formula 1

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:02
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Haas eski logosuna döndü
F1

Haas eski logosuna döndü

Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"
F1

Kubica: "Williams'ın 2020 aracında tasarım hatası vardı"

Wolff: "Bottas ve Hamilton'a eşit ekipman vereceğiz"
F1

Wolff: "Bottas ve Hamilton'a eşit ekipman vereceğiz"

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”
F1

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
F1

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.