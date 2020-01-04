Haas eski logosuna döndü

Haas F1 Takımı, 2019 yılı için Rich Energy ile sponsorluk anlaşması imzalamış ve bu kapsamda takımın adı Rich Energy Haas F1 olmuştu.

Takım rengi de altın-siyah olurken, aracın renk düzeni son yıllardan tamamen farklı bir hale gelmişti.

Ancak sezon ortasında Rich Energy, mevcut anlaşmayı fesh ettiğini duyurdu ve taraflar yollarını ayırdılar.

Haas, yeni yıla girilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından eski logoyu kaldırdı ve geleneksel siyah-kırmızı logosuna döndü.

Haas'a yakın kaynaklara göre Amerikalı ekip, geçen yılki veya öncesinde kullanılan gri-kırmızı-siyah renk düzenine de geri dönüş yapacak.

Takım, isim sponsorluğu için PKN Orlen ile görüşmüştü ancak taraflar sonuç alamayınca Haas da yeni sezona isim sponsoru olmadan başlayacak.

Çeviri: İnci Beğen