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Formula 1

Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor

Uralkali iptal edilen sponsorluk anlaşmasının ardından Haas’tan ödeme beklediği için Formula 1 takımının araç ve ekipmanları Zandvoort'ta tutuluyordu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Dutch GP

Haas, eski sponsoru Uralkali'nin 9 milyon dolar ve bir F1 aracı olduğuna inanılan geri ödemeyi aldığını teyit etmesinin ardından araç ve ekipmanlarını Monza'ya götürmekte özgür.

Uralkali'nin geçtiğimiz ay Haas'ın iptal edilen sponsorluk anlaşması bedelinin iadesi için Temmuz ayındaki son tarihi kaçırdığını iddia ederek mahkemeye başvurmasının ardından Perşembe akşamı Hollanda Grand Prix'sinde pit alanında icra memurları ve polis tarafından ziyaret edilen takım Hollanda'dan ayrılamamıştı.

Haziran ayında İsviçre tahkim mahkemesinde görülen duruşmanın ardından Haas'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sponsorluk anlaşmasının iptali öncesinde, 2022 yılı için yaptığı sponsorluk ödemesinin bir kısmını Uralkali'ye iade etmesi gerektiğine karar verilmişti. Bu anlaşmanın şartları arasında şirkete bir Formula 1 aracının verilmesi de vardı.

Mahkeme Haas'ın anlaşmayı feshetme hakkı olduğunu belirtirken, Amerikan takımının sezon için ödenen 13 milyon dolarlık sponsorluk bakiyesinin sadece bir kısmını elinde tutabileceğini de söyledi.

Bu nedenle Haas'ın, anlaşmanın iptal edildiği 4 Mart 2022 tarihinden sonra kalan sponsorluk ödemesini geri vermesine karar verildi.

Ancak Uralkali, Temmuz ayındaki son tarihe kadar ödemeyi veya aracı alamayınca harekete geçti ve Haas'ın Zandvoort'ta yarışmasına izin verirken, takım mahkeme kararı gereği takım ödemenin yapıldığına dair onay gelene kadar araç ve ekipmanlarını İtalya'ya taşıyamadı.

Pazartesi günü öğleden sonra Uralkali, Hollanda mahkemelerine ödemenin yanı sıra aracı da teslim aldıklarını bildirdiklerini açıklayan ve Rus şirketin tüketicilerine neler sunduğunu özetleyen bir açıklama yaptı.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Photo by: Haas F1 Team

Yapılan açıklamada, “Uralkali, İsviçre tahkim mahkemesinin kararını takiben Haas'ın borçlu olduğu ödemenin (faiz ve ücretler dahil) tamamını aldığımızı teyit eder. Ayrıca sponsorluk anlaşması hükümleri uyarınca bize borçlu olunan yarış arabasını da tahsil ettik.”

“Bu nedenle Uralkali, Hollanda makamlarına Haas'ın malvarlığına yönelik ihtiyati tedbirin kaldırılabileceğini ve Haas'ın malvarlığını Hollanda dışına çıkarmakta serbest olduğunu bildirmiştir.” dendi.

Haas ödemenin Cuma günü yapıldığında ısrar etmiş ancak ardından hafta sonuna girilmesi nedeniyle teyit gecikmişti.

Haas'ın doğrudan ödeme yapmanın Rus şirketlerine uygulanan yaptırımları ihlal edeceğinden endişe etmesi üzerine 9 milyon dolarlık meblağın Orta Doğu'daki bir hesaba yatırıldığı anlaşılıyor.

Haas yaptığı açıklamada, “Uralkali geçtiğimiz Cuma günü yapılan mâli transferin alındığını teyit etti ve bu nedenle kamyonlarımızın Hollanda'dan ayrılıp derhal İtalya'ya doğru yola çıkmalarına izin verildi” dedi.

Gecikmenin bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinin hazırlıklarını etkilememesi bekleniyor.

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