Haas, “eğitim sürecinden” sonra geri dönmeyi hedefliyor

Takım, 2020 aracının görüntülerini yayınlayan ilk ekip oldu.

VF-20, Haas’ın isim sponsoru Rich Energy ile yollarını ayırmasından sonra geleneksel beyaz, kırmızı ve siyah renk düzenine geri dönüldüğünü gösteriyor.

Haas, 2018’de takımlar şampiyonasını beşinci tamamladıktan sonra 2019’da kötü bir sezon geçirerek dokuzunculuğa gerilemişti.

Takım sahibi ve kurucusu Gene Haas, “Aracın, daha tanıdık renklere dönmesini görmekten memnunum. Bu, kesinlikle insanları tanımlayan bir renk düzeni.”

“Açıkçası, VF-20’nin bizi takımlar şampiyonasını beşinci tamamladığımız 2018’deki halimize döndürmesini umuyorum.”

“2019 zorlu bir sezondu. Gerçek bir eğitim sürecinden geçtik, ki bir aşamada tüm Formula 1 takımları bunu yaşıyor.”

“Bu derslerden öğrendiklerimizi, VF-20’yi daha rekabetçi bir araç haline getirmeye çalışırken uyguladığımızı düşünüyorum.”

“Geri dönmemiz ve istikrarlı şekilde puanlar almamız benim için önemli. Kesinlikle yeterliliğe sahibiz ve bir organizasyon olarak bunu yapabileceğimizi kanıtladık.” ifadelerini kullandı.

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Takım patronu Gunther Steiner ise, 2020 teknik kurallarındaki istikrarın, Haas’ın geçen seneki hataları tekrarlamasının önüne geçeceğini düşünüyor.

“Yeni bir Formula 1 aracının gelişimini görmek her zaman heyecan vericidir ve şüphesiz VF-20, önceki aracımızın yapamadıklarını yapmalı.”

“Kuralların aynı şekilde kalması, VF-20’nin tasarımında çözümler bulmak için araç üzerindeki anlayışımızı geliştirmemize ve kendimizi incelememize izin veriyor.”

“Geçtiğimiz sene kesinlikle geride kaldık, bunu hiç istemezdim. Ancak bu tür durumlardan çok şey öğreniyorsunuz, hepimiz öğreniyoruz.”

“Takımdaki herkes, kendisine bakmaya ve neyi daha iyi yapabileceğini anlamak durumunda kaldı. VF-20’nin piste çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Testlerde her zamanki gibi çok şey istiyorsunuz. İlk yarış Avustralya’ya kendimizi hazırlarken çokça mesafe kat etmekten, dayanıklılığı ve hızı görmekten memnun olacağız.”

Haas VF-20 aracının gerçek lansmanı, sezon öncesi testlerin ilk günü olan 19 Şubat’ta gerçekleştirilecek.