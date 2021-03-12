Haas da vites kutusu sorunu yaşadı!

Geçtiğimiz senelerde Kevin Magnussen-Romain Grosjean ikilisiyle yarışan Amerikan takım, bu sene Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ikilisiyle yarışacak.

Böylelikle takım, 2 çaylak pilotu yetiştirerek 2022'deki regülasyon değişiklikleriyle birlikte, araca uyum sağlamış 2 pilotla gridde yükselmek istiyor.

Haas takım patronu Günther Steiner de geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte takımın, 2022 sezonu için tüm kaynaklarını ayırdığını ve VF-21'e güncelleme getirmeyi planlamadıklarını söylemişti.

Dolayısıyla bu seneki aracın, 2020 sezonunda kullanılanın bir evrimi olduğunu söylesek yanlış olmaz.

Bugün, sezon öncesi testlerinin ilk günüydü ve Haas, sabah seansında Mick Schumacher'le VF-21'i piste çıkaracaktı.

Henüz sabah seansının 1.5 saati geride kalmışken, genç pilotun aracının vites geçişleriyle sorun yaşadığı görüldü.

Sonrasında Haas, Alman pilotun aracını pit garajına çekti ve vites kutusunu değiştirmek için çalışmalara başladı.

Bu sebeple genç Schumacher'i bir süre daha pistte göremeyeceğiz.