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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Haas takım patronu Ayao Komatsu, Kevin Magnussen'in Cidde'de Yuki Tsunoda'yı pist dışında geçtikten sonra RB pilotunun tekrar öne geçmesine izin vermesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, takım çalışmasını övdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Haas F1 Takımı Takım Müdürü Ayao Komatsu basınla konuşuyor

Haas F1 Takımı Takım Müdürü Ayao Komatsu basınla konuşuyor

Mark Sutton / Motorsport Images

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Magnussen, Williams pilotu Alex Albon'a temas ettiği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

Daha sonrasında odak noktası, erken bir güvenlik aracı altında pite girmemiş olan takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in 10. sırayı alabilmesi için arkadaki pilotları geride tutmaya kaydı. Bu stratejinin en önemli parçası 17. turda Yuki Tsunoda'yı geçmekti ve Magnussen bunu pist dışına çıkarak yaptı.

Bunun ardından Magnussen 10 saniyelik bir ceza daha aldı. Bu olayların sonucunda Hulkenberg pite girip yarışı 10. bitirdi ve bir puanı güvence altına aldı.

RB bu hareketi 'sportmenlik dışı' olarak eleştirdi ve konuyu FIA'ya taşıyacağını açıkça belirtti.

Haas takım patronu Komatsu, Magnussen'in 'yerini geri verip' Japon pilotu tekrar geçmeye çalışması gerektiğini kabul etti ve pilotunun bunu yapabilecek hıza sahip olduğuna inandığını söyledi.

Komatsu, "Yarışın o noktasında Tsunoda ile onunculuk için mücadele ediyorduk."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Shameem Fahath

"Elbette ona yeri geri verip tekrar onu geçmeye çalışmalıydık. Eminim hızımızla bunu başarabilirdik."

Olayla ilgili yorum yapan Magnussen şunları söyledi: "Kural kuraldır, elbette bu iki cezayı aldığım için memnun değilim ama en azından Nico'nun pite girmesi ve puan alması için takıma yardımcı olabildim."

"Arkadaki beş takım arasında sıkı bir mücadele var, bu yüzden her puan önemli."

Ardından Magnussen'den Ocon'u ve Albon'u geride tutması ve Hulkenberg'e pit aralığı vermek için takım arkadaşından çok daha yavaş turlar atması istendi.

Tsunoda ile Magnussen'in mücadelesi hakkında takım patronu Komatsu, şunları söyledi: "Bir an pozisyon gitti diye düşündüm... Sonra Kevin 1. virajda onu geçti. Gerçekten inanılmaz bir işti."

"Ona 1:36 civarında tur atmasını söyledik ve o da sürekli 1:36.02 bandında turlar attı."

"Bu uzun zamandır gördüğünüz en kapsamlı Haas F1 aracı."

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Zeynep Taş
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