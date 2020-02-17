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Formula 1 / Son dakika

Haas, çekim gününü başarıyla tamamladı

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Haas, çekim gününü başarıyla tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
17 Şub 2020 18:56

Haas VF-20, çekim günü kapsamında ilk kez Barcelona'da piste çıkarıldı.

Bugün Barcelona pistini paylaşan üç farklı takım vardı; Williams, Haas ve Renault.

Haas, 2020 aracını Barcelona'da piste çıkardı ve direksiyona geçen isim Romain Grosjean'dı. Fransız sürücü gün boyunca sorunsuz şekilde 100 kilometrelik mesafe kat etmeyi başardı.

Böylelikle Amerikalı ekip de 2020 aracını kış testleri öncesinde piste çıkaran takımlar arasına eklendi.

Şimdiye kadar sadece Ferrari ve Racing Point 2020 aracını piste çıkarmadı.

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Fabien Gaillard

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