Haas, çekim gününü başarıyla tamamladı
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Haas VF-20, çekim günü kapsamında ilk kez Barcelona'da piste çıkarıldı.
Bugün Barcelona pistini paylaşan üç farklı takım vardı; Williams, Haas ve Renault.
Haas, 2020 aracını Barcelona'da piste çıkardı ve direksiyona geçen isim Romain Grosjean'dı. Fransız sürücü gün boyunca sorunsuz şekilde 100 kilometrelik mesafe kat etmeyi başardı.
Böylelikle Amerikalı ekip de 2020 aracını kış testleri öncesinde piste çıkaran takımlar arasına eklendi.
Şimdiye kadar sadece Ferrari ve Racing Point 2020 aracını piste çıkarmadı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Fabien Gaillard
Haas, çekim gününü başarıyla tamamladı
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