Haas, çaylak sürücülerle daha fazla sorun bekliyormuş

Formula 1'e girdiğinden beri hep Romain Grosjean ve Kevin Magnussen gibi deneyimli pilotlarla mücadele eden Haas, bu sene için strateji değiştirdi ve geçen sene sonunda her iki pilotuyla birden yollarını ayırdı.

İki deneyimli pilot yerine Haas, bu sene Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylak pilotla yarışma kararı aldı.

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde iki pilot şu ana kadar büyük bir sorun çıkarmadı ve genel olarak kendilerinden bekleneni yaptılar.

Steiner, "Bunun bir etkisi olmadı. Açıkçası daha fazlasını, daha fazla sorun olmasını bekliyordum. Ancak bu iki isim çok iyi hazırlanmış durumdalar. Verdikleri bilgiler çok iyi. İyi iş çıkardılar. Onlardan daha fazla sorun ya da daha fazla hata bekliyordum ancak onların ödevini iyi bir şekilde yaptığını kabul etmeliyim."

"Bu yüzden onların geçirdikleri günden (dün), attıkları tur sayısından çok mutlu olduğumu söyledim. Onlar için en önemli şey, alışabilmeleri için tur atmaları. Büyük bir sorun yaşamadık ancak küçük sorunlar da yaşamadık. Tabii ki yeni şeyler öğreniyorlar. Mühendislerle çalışmayı daha fazla öğreniyorlar. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Karakterlerini ve kişiliklerini öğreniyorlar. Bunlar dışında her şey çok iyi." dedi.

Steiner, testlere iki deneyimli pilot yerine iki çaylakla çıkmanın doğal olarak uyguladıkları programı değiştirmelerine neden olduğunu kabul etti.

Steiner, "Deneyimli pilotlarla doğrudan daha fazla performans bulmaya çalışıyorsunuz. Çaylak pilotlardan en iyi performansı, takımı ve aracı daha çok öğrendikçe alıyorsunuz. Şu anki performansımız bu şekilde çünkü öncelikle adapte olmaları ve araçta neler yapabileceklerini görmeleri ve bir şeyleri değiştirirse neler olacağını öğretmemiz gerekiyor. Fark burada."

"Bu yüzden bugün (dün) onlara tam bir hafta sonunu olmasa da hemen hemen tam bir yarış hafta sonunu yaşatmaya çalıştık. Yarışı, sıralamaları ve bu tür şeyleri yaşattık. Bu sayede çok fazla sürüş yaparak formata alışmalarını istedik. Aracı ayarlayabildiler ve yarış için lastikleri nasıl kullanacaklarını gördüler. Daha önce bu sene kullanacağımız yarış lastiklerini hiç kullanmamışlardı. Onlara alışmalarını, nasıl tepki verdiklerini, zorlayıp zorlamamaları gerektiğini, nasıl maksimumu alabileceklerini, piste çıkış turunu nasıl yapmaları gerektiğini ve bu tür şeyleri görmelerini istedik."

"Şu an için bunlar, onlardan maksimum performansı alabilmemiz çok önemli. Bu, ayarlar açısından küçük bir değişiklik değil. Elinizde neye sahip olduğunu bilirseniz, onlardan daha fazlasını alabilir, onları en iyi şekilde kullanabilirsiniz." dedi.