Haas: “Çaylak pilotlarla işimiz bitti”
Haas takım patronu Guenther Steiner, F1 2023 sezonu için Kevin Magnussen'in yanına bir çaylak pilot getirmeyi reddetti.
Magnussen’in yanındaki boş koltuk, Alpine ve Williams dahil; gridde boş olan sadece üç koltuktan biri.
Haas, Aston Martin yedek pilotu Nico Hulkenberg’i takıma alacak gibi görünüyor; ancak son yarışlarda takım arkadaşı Magnussen'i geride bırakan Mick Schumacher’i de ön planda tutuyor.
2021'de iki çaylak pilot Schumacher ve Mazepin’i takıma aldıktan sonra Steiner, gelecek sezon benzer bir sıkıntı yaşamaktan uzak durmak istiyor.
Singapur'da yaptığı açıklamada Steiner, “Hala düşünüyorum, biliyorsunuz, gelecek yıl hiçbir aşamada ‘çok hızlı karar verdik’ demeyeceğimizden emin olmak için vakit ayırmak istiyoruz. Şimdi acele etmemize gerek yok.”
“Artık boş koltuklar ve pilotlar konusunda fazla bir şey yok. Çok fazla seçenek yok, bu yüzden doğru kararı verdiğimizden ve gelecek yıl pişmanlık duymadığımızdan emin olmak istiyoruz.” dedi.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sporda geçirdiği süre boyunca Haas, tecrübeli pilotları tercih etme eğilimindeydi.
2016'da Romain Grosjean, Esteban Gutierrez ile birlikte mücadeleye liderlik etti.
Haas, 2017 - 2020 sezonlarında Grosjean ve Magnussen ikilisini takımda tutmaya devam etti ancak daha sonra finansal sebeplerden dolayı ikilinin koltuklarını Schumacher ve Mazepin'e devretti.
Haas ve F1 bir bütün olarak daha iyi bir noktadayken Steiner, pilot eşleştirmesini yapmak için artık daha rahat.
Steiner, “Yakın gelecekte çaylaklarla işimin bittiğini söyleyebilirim.”
“Ancak demek istediğim, takım için neyin en iyi olduğunu, kimin en iyi kişi olduğunu veya kimin takımı öne çıkaracak en iyi pilotu görmemiz gerekiyor.” dedi.
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