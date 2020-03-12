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Formula 1 / Son dakika

Haas çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı

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Haas çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 12:12

Coronavirüs nedeniyle tıbbi testlere sokulan dört çalışanın test sonuçları negatif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, Avustralya Formula 1 yarışını da etkiledi.

Şimdiye kadar Haas'ın dört, McLaren'ın ise bir çalışanı Coronavirüs belirtileri nedeniyle tıbbi testlere sokuldu.

Test sonuçları bugün açıklandı ve McLaren'ın çalışanında Coronavirüs tespit edildi.

Ancak kendisini tecrit eden dört Haas çalışanının test sonuçları negatif çıktı ve böylelikle herhangi bir virüse sahip olmadıkları doğrulanmış oldu.

Şimdi bu dört çalışan, takımdaki görevlerine geri döndüler.

Haas, "Coronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alınan dört çalışanımızın tamamı işe geri döndü." diyerek haberleri doğruladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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