Haas, büyük takımların F1 sprint yarışlarına yaklaşımını anlayışla karşılıyor

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F1, 2021 Formula 1 sezonunda 3 yarış hafta sonunda 100 km'lik Sprint yarışı planlarını test etmişti.

Geçen seneki 3 yarışın ardından bu sene 6 yarışta Sprint yarışının bazı değişikliklerle düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak yapılan planlar, tarafların parasal konularda anlaşamaması nedeniyle sekteye uğradı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, büyük takımların 2.5 milyon dolar civarındaki ekstra ödemeyi kabul etmeyip bütçe sınırının 5 milyon dolar civarında arttırılması yönündeki taleplerinin gülünç olduğunu söylemişti.

Yaşananların ardından bu sene de 3 yarış hafta sonunda Sprint yarışının uygulanması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Paranız varsa, o zaman ihtiyacınız olan şey daha büyük bütçe sınırıdır. Paranız yoksa bu durumda daha fazla para almaya çalışırsınız."

"Bu açıdan onların kendi işlerini yaptığını düşünüyorum. Bu durum bana hayal kırıklığı yaşatmıyor. Bu konuyla ilgilenmesi gereken taraf yönetim."

"Diğer taraftan bunun olmaması için lobi yapmalıyız. Bu yüzden güçlerini, performanslarına yardımcı olacak, yani daha fazla para harcayabilecekleri bir şeyi hareket ettirmek için kullanmaya çalışıyorlar."

"Bazı takımların daha fazla paraya ihtiyacı var. Bütçe sınırı onlar için bir sorun değil. Onlar için esas sorun nakit. Takımların çoğunun bu soruna sahip olduğunu düşünüyorum."

"Halihazırda bir yönetim var. Bana göre bu sorunu onlar çözecektir." dedi.

Takımlar, F1 yetkilileri ile 14 Şubat'taki bir sonraki komisyonda görüşecekler. Kuralların değiştirilmesi için 10 takımdan 8'inin onay vermesi gerekiyor.

Normalde 2022'de Sprint yarışlarından birisine ev sahipliği yapması planlanan Bahreyn GP, sezonun ilk yarışı olarak 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.