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Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Haas, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için hazırladığı büyük güncelleme paketinin, 2023 yılı boyunca Formula 1 takımının başına bela olan önemli lastik sorunlarına çare olamadığını düşünüyor.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Mandy Curi
Güncelleme
Haas VF-23 detail

Takım, Red Bull'un öncülüğünü yaptığı aşağı doğru alçalan sidepod konsepti etrafında birleşen son takım olma yolunda VF-23'lerini modifiye etmek için yarış öncesinde Austin'de bir atölye kiraladı.

Haas, aerodinamik dengesizliğin neden olduğu yarış içi lastik aşınması sorununu çözmek amacıyla kendi evindeki yarış için yeni sidepod girişlerini, motor kapağı gövdesini ve zemini tanıttı.

Ancak Circuit of The Americas'ta Cumartesi günü yapılan sprint yarışının ardından sürücüler Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in verdiği karar, herhangi bir düzelmenin hemen görülmediği yönünde.

Zhou Guanyu ile girdiği mücadelenin ardından yarışı 18. sırada bitiren Magnussen, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi görünmüyordu. Ama araştıracağız ve ne düşündüğümüze bakacağız."

"Bu sadece sinir bozucu. [Lastik mücadeleleri] biraz benzer görünüyordu... Harika bir sprint değildi."

"Hızım çok düştü... İyi bir start aldım ve iyi bir ilk tur attım, daha sonra geçilme ve lastiklerin düşmesi gibi bilinen döngü başlamadan önce birkaç tur orada kaldım." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, on the grid with engineers

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, mühendislerle birlikte gridde

Takım arkadaşı Hulkenberg bir sıra yükselerek 15. oldu, ancak o da Aston Martin sürücüsü Lance Stroll fren arızası nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldıktan sonra gerçekleşti.

Alman pilot, iki sıralama seansından önce sadece 60 dakikalık bir antrenman seansı yapılan sprint yarışı formatının takımı sınırladığını düşünüyor.

Hulkenberg, "İlk bakışta, ne yazık ki bir değişiklik olmadığı açık. Ama bu araçla, bu paketle ilk gerçek seansmış gibi hissediyorum."

"1. antrenman seansı açıkçası çok kompakt, çok yoğun, pek çok şey oluyor, farklı lastikler, farklı yakıt yükleri, vs. vs. İki kez sıralama oldu, yani neredeyse hiç antrenman olmadı."

"Keşfedilecek daha çok şey var, açılacak daha çok şey var, muhtemelen ayarları da biraz daha yeniden ayarlamamız gerekecek."

"Ancak zamana ve pist süresine ihtiyacımız var ve henüz buna tam olarak sahip değildik. Ancak bu büyüklükte bir güncellemeyi getirmenin ve ilk seferde tam isabet ettirmenin zor olması bekleniyordu." dedi.

Özellikle abartılı lastik aşınması konusunda Hulkenberg, "Sonunda insanları yakalıyor gibi değildim. Bence aşınma seviyesi diğerleriyle aynıydı ya da belki daha kötüydü." şeklinde konuştu.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the Sprint grid

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı, Sprint gridinde

Takım patronu Guenther Steiner, "Yapacak daha çok işimiz var ama başlangıçta olanlardan pek memnun değiliz... Birkaç şey bulduk ve yanlış yöne gittik."

"Ancak bir antrenman, iki sıralama seansı ve bir kısa yarıştan sonra bir sonuca varmak zor."

"Şu anda daha fazlasını bulmamız gerekiyor çünkü güncelleme beklediğimiz şeyi yapmadı."

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