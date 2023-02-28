Haas: "Bütçe sınırının etkilerini hissetmek, uzun zaman alacak"

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2022 yılında teknik kurallarda büyük değişiklik yapıldı ve bütçe sınırı geldiği göz önüne alındığında, tüm takımların birbirine yaklaşması bekleniyordu. Fakat Red Bull'un 22 yarışın 17'sini kazandığı ve yıl boyunca yapılan yarışların neredeyse tamamında podyumun Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotları tarafından paylaşıldığı bir yıl ortaya çıktı.

Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı hakim ve bütçe sınırının ne zaman etkisini göstermeye başlayacağı konusunda farklı görüşler var.

Haas patronu Günther Steiner, bunun 10 yıl kadar sürebileceğini çünkü altyapılar arasında ciddi farklar olduğunu söylüyor.

Steiner, "Bunun on yıl kadar süreceğini düşünüyorum."

"Kuralların yeniden tasarlanacağı 2026 yılına kadar beklememiz gerekebilir. Eğer birileri, şu anda önde yer alan takımlarla arayı yarım saniye kapatmak istiyorsa, onlara bol şans diyorum."

"Bunu yapılabilselerdi güzel olurdu ama şimdilik taraftarlar birisinin şampiyonluk savaşında arayı açıp gitmesine alışmış durumda ve şu anki durumun gerçekçi değerlendirmesi de bu."

"Çok hoşumuza gitmese de bunu hepimiz biliyoruz. Umarım böyle olmaz..."

"Diğer bir husus ise herkesin gelişebileceği. Herkes bütçe sınırı altında gelişmek zorunda, daha yavaş takımlar daha fazla gelişebilir." dedi.