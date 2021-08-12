Haas bütçe sınırının değişmesi konusunda Red Bull'a katılmıyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes pilotlarıyla arka arkaya yaşanan iki ciddi kaza ve ortaya çıkan masraf nedeniyle sinirliydi.

Takım, Max Verstappen'in Silverstone'da yaptığı kazada, aracın 1.8 milyon dolarlık hasar aldığını tahmin ediyor. Hatta bu sayıların daha da yüksek olma ihtimali var.

Ayrıca Macaristan'daki ilk tur kazasında Sergio Perez'in aracı epey hasar görürken, motor kullanılamaz hale geldi. Verstappen'in aracında da yine epey hasar oluştu.

Red Bull tarafı, bu kazalardan ötürü epey kızgındı ve 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olduğu göz önüne alındığında, gelişim için ayrılan bütçenin hasarlara gittiğini belirtiyordu.

Özellikle Christian Horner epey tepki gösterdi ve bütçe sınırının kazalar göz önünde bulundurularak değişmesi gerektiğini belirtti.

McLaren bu fikre karşı çıkmıştı ve şimdi gridin en düşük bütçeli takımı olan Haas'ın patronluğunu yapan Gunther Steiner da karara karşı çıkıyor.

Bütçe sınırını yeniden düşünmenin gerekli olup olmadığı sorulduğunda Steiner, "Hayır buna gerek olduğunu hiç sanmıyorum, bununla yaşayabilmemiz gerekiyor."

"Bunun için belirli bir bütçe ayırmamız ve yeterince esnek olmamız gerekiyor. Yani iyi bir yönetime ihtiyaç var."

“O zaman daha az kaza varsa, böyle oluyor diyor birdenbire bütçe üst sınırını tekrar aşağı mı çekeceğiz?"

"Bence bunlar yarışın bir parçası ve her şey ne kadar risk aldığınızın ve neler yaptığınızın bir parçası olacak. Bence bunlar, yani kazalar yarışın bir parçası."

“Kaç tane kaza yaptığınıza bağlı olarak bütçeyi veya kuralları değiştiremezsiniz. Benim için bu konuda herhangi bir değişikliğe gerek yok.” cevabını verdi.