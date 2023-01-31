Haas: "Bütçe sınırına rağmen F1 çalışma modelimizi değiştirmek gibi bir planımız yok"
Gunther Steiner, Haas'ın yeni isim sponsoruyla bütçe sınırına yaklaşmasına rağmen Formula 1 moderlini değiştirmeyeceğini açıkladı.
Haas, Ekim ayında MoneyGram ile anlaştığını ve şirketin, takımın yeni isim sponsoru olacağını duyurdu. Anlaşmanın boyutu, şu anda gridin en küçük takımı olan Haas'ı finansal anlamda biraz rahatlatacak.
Haas F1 şefi Gunther Steiner, duyuru sırasında, bu anlaşmanın takımın bütçe sınırına ulaşmasına yardımcı olacağını ve diğer takımlara karşı imkanlarını daha eşit hale getireceğini söylemişti.
Ancak 2016'da gride katılmalarından bu yana Ferrari ile yakın bir teknik ilişkiye sahip olan ve izin verilen tüm parçaları İtalyan üreticiden alan Haas, bu modelden uzaklaşmayacak.
Bugün 2023 renk düzenini bir dizi fotoğraf eşliğinde tanıtacak olan Haas'ın patronu Steiner, mevcut F1 modelinin gayet iyi işlediğine dikkat çekti.
Steiner Autosport'a verdiği röportajda, "Bu parayı araca yatırmak istiyoruz."
"Şu anda elimizde ne var ne yok araca yatırıyoruz. Şu anda bunun dışında yapmak isteyeceğiniz hiçbir şey yok. Elimizdeki sistemi dengelemek ve aracın daha hızlı gitmesini sağlamak adına, mümkün olan her şeyi kullandığımızdan emin olmak istiyoruz."
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
"Başka şeylere odaklanmıyoruz ya da 'ah bunu kendimiz yapmak istiyoruz' demiyoruz. Şimdi olduğu gibi bırakıyoruz ve eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsak, gelecekte yapabiliriz. Aksi takdirde bir anda çok fazla şey yapmaya çalışırsanız, tökezlersiniz."
"Şu anda modele sadık kalıyoruz ve ondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz." dedi.
MoneyGram'ın gelişi, son dört yılda iyi bir isim sponsoru bulmakta zorlanan Haas'a en azından istikrar getirmiş olacak.
MoneyGram'ın gelişinin Haas'ı bugüne kadarki en iyi konumuna getirip getirmeyeceği sorusuna Steiner şu yanıtı verdi: "Hiçbir zaman kötü bir konumda olmadığımızı söyleyebilirim."
"2020, pandemi nedeniyle kolay bir yıl değildi. Fakat bu bizi çok sağlam bir konuma getirdi."
"Peki en iyisi mi? Bence başlangıçta her şeyimizle çok sağlamdık. 2016'da buraya geldiğimizde bütçe sınırı yoktu, bu nedenle mali durumunuz iyi olsa bile diğer takımlardan geride kalıyorduk."
"Fakat şimdi diğerlerine kıyasla mali açıdan çok rekabetçiyiz. Aslında rekabetçi değil de, eşit durumdayız."
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