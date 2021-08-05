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Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, son yarış Macaristan'da aldıkları puanların ardından Williams'ı geçmelerinin çok zor olduğunu kabul ediyor.

Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor

Williams, son yıllarda gridin en yavaş takımıydı ve şampiyonayı düzenli olarak son sırada tamamlıyordu.

Ancak bu yıl zaman zaman orta grupta puan mücadelesi verdiler ve bol olaylı Macaristan GP'de iki araçla birden ilk ona girdiler.

Takım Nicholas Latifi ve George Russell ile toplamda 10 puan topladı. Bu da onları şampiyona sekizinciliğine taşımış oldu.

Bu yıl puan alamayan tek takım olan Haas'ın patronu Gunther Steiner, İngiliz ekibi geçmelerinin çok zor olduğunu kabul etti.

Haas'ın Williams'ı yakalama şansı sorulduğunda Steiner şöyle yanıt verdi: "Şu anda bu ihtimal gerçekten çok düşük."

"Tüm bu şeyler konusunda her zaman çok gerçekçiyim. Fakat aynı zamanda kimse Williams'ın tüm bu puanları almasını beklemiyordu."

"İyi bir iş çıkardılar ve doğru zamanda doğru yerde yerde oldular. Yarışlar böyledir."

Steiner, eğer bir başka kaotik yarış olursa puan alabileceklerini ancak Williams kadar puan almanın zor olduğunu belirtti.

“Her zaman en iyisini yapmak için mümkün olduğunca çalışmalısınız. Bu, onu gösteriyor."

"Ortada bazı puanlar olduğunda, bunları almak üzere oradaydılar ve bu puanları topladılar."

“Fakat onlardan daha fazla puan alacağımıza bahse girmiyorum.”

Son olarak Nikita Mazepin'in yaşadığı şanssızlık hakkında, "Macaristan'da Nikita'nın pit yolunda yaptığı kaza üzücüydü. Bu olmamalı ama bazen oluyor. Fakat bu olay olmasa bile puan kazanmamız zor olurdu."

"En çok Mazepin'in çok şey öğrenebileceği başka bir yarışı kaçırdığı için üzgünüm. Bu beni puan alamamaktan daha çok üzüyor. Fakat yaşandı ve artık geri almak mümkün değil." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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