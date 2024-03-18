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Formula 1

Haas: "Bu yıl şimdiye kadar lastik aşınmasıyla ilgili sorun yaşamadık"

Haas patronu Ayao Komatsu, Amerikalı ekibin lastik aşınma problemini çözdüğünü düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Erik Junius

Haas, önceki yıllarda yüksek lastik aşınmasından muzdaripti ve bundan ötürü pek çok kez önemli puan fırsatını kaçırdı.

Fakat bu yıla iyi başlayan Amerikalı ekip, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan'dan puanla ayrıldı.

Melbourne öncesi Komatsu, şöyle dedi: "Kış testlerinde geçen yılki ana sorun olan yarış temposu eksikliğine odaklandık ve tamamen farklı pistlerde ya da farklı koşullarda yapılan iki yarışın ardından ileriye doğru iyi bir adım attığımız için oldukça memnunuz."

"Fakat nihai sonuçlara varmak için farklı pistlerde, farklı lastiklerle ve farklı iklim koşullarında en az dört Grand Prix düzenlememiz gerekiyor."

"Cidde'de puan almak çok önemliydi. Kış testlerinde orta gruptaki diğer dört takımla 9-10. sıra için mücadele edebileceğimizi görmüştük."

"Bahreyn Grand Prix'sinden sonra biraz mutsuzdum çünkü strateji konusunda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyordum. Cidde'de bunu başardık ve Kevin, Nico'nun öne geçmesine yardım ettiği için stratejiden en iyi şekilde faydalandık."

Haas F1 Takımı Takım Müdürü Ayao Komatsu basınla konuşuyor

Haas F1 Takımı Takım Müdürü Ayao Komatsu basınla konuşuyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu noktadan sonra her ikisi de kusursuz şekilde sürdü. Kevin hedef tur zamanına odaklandı ve Nico hata yapmayarak arayı açtı."

"Melbourne'u sabırsızlıkla bekliyorum, Bu pistin kendine has özellikleri var. Yere basma gücü açısından Bahreyn'e benziyor ama onun dışında tamamen farklı. Aracı ayarlarken yine yarış temposuna odaklanacağız."

"Lastik aşınması ne Cidde'deki kadar düşük ne de Bahreyn'deki kadar yüksek olacak; ortada bir yerde olacak.

"Bu yıl şimdiye kadar çok fazla aşınma ile karşılaşmadık, bu hafta sonunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

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