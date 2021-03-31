Haas: "Bu yıl en fazla Williams'la yarışabiliriz"

Maddi problemlerle boğuşan Haas, 2021 aracı üzerinde çok fazla çalışma yapmadı ve Imola'ya getireceği birkaç parça haricinde bu yılki yarışların hiçbirisine güncelleme getirmeyecek.

Bu, Amerikalı ekibin yıl boyunca daha iyi performans gösterebilmek adına sadece ayar çalışmaları yapacağı anlamına geliyor ve sezona pek de iyi başlamadıkları göz önüne alındığında, kendilerini oldukça zorlu bir yıl bekliyor.

Diğer tarafta Alfa Romeo ön bölüme doğru büyük bir adım atmayı başardı ve aynı şey Williams için de geçerli görünüyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, mevcut şartlar göz önüne alındığında beklentiyi oldukça düşük tutuyor.

Diğer pistlerde daha güçlü olup olamayacakları sorusuna Steiner, "Hayır, eğer Williams'a karşı savaşabilirsek, bunun yapabileceğimizin en iyisi olacağını düşünüyorum."

"Biliyorsunuz, ben bu konuda tamamen gerçekçi davranıyorum. Bundan daha fazlasını elde etmek adına herhangi bir çaba saf etmiyoruz."

"Bence takımın yapabileceği en iyi şey, sürücülerimizi hazırlamak veya kendilerini hazırlamaları olacak. Onlara yıl boyunca deneyim kazanma fırsatı vermek istiyoruz ve yapmayı hedeflediğimiz şey bu."

"Bu sadece daha iyi bir aracımız olduğu zaman hazır olacaklar. Bu yıl için planımız tam olarak bu." dedi.

Nikita Mazepin ilk yarışına daha ilk turda veda ederken, Mick Schumacher sonuncu olmuştu.