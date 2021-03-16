Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Haas, 2021 F1 aracını ilk kez Bahreyn testlerinden hemen önce Sakhir'de piste çıkardı ve ilk gün sorunlu geçse de, testin kalan kısmı sorunsuzdu.

Bu yıl Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'le yarışacak olan Amerikalı ekip, testlerin en yavaş iki ekibinden biriydi. Hatta Haas'ın temposu Williams'tan bile daha kötü görünüyordu.

Testin arından konuşan Gunther Steiner, Haas'ın bu sezon sonuncu olabileceğini kabul etti.

Sky İtalya ile röportajında Steiner, "Evet, sonunculuk bizim için bir olasılık. Eğer böyle bir şey yaşanırsa, bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"2021 bizim için bir geçiş yılı, bu yıl hakkında böyle bir seçim yaptık ve bu yüzden bununla baş etmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya karar verdik çünkü bunun bizim için olabilecek en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz."

"Bazen ileriye gidebilmek için bir adım geri gitmeniz gerekir." dedi.

Steiner, iki çaylakla yarışmanın kendileri için sorun olmayacağını düşünüyor.

Steiner, "Bu seçim, olası sonuçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Şimdi yaşanan şeylere şaşırdığımı söyleyemem. Elbette deneyimli bir sürücü ve yanında da çaylak bir pilot daha iyi olurdu. Ancak yaptığımız şey, daha önce kimsenin yapmaya çalışmadığı bir şey."

"Belki de iki çaylak pilot, ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda birbirlerini zorlayabilir. Yeni şeyler denemeye ihtiyacımız var. Eğer bu seçim işe yaramazsa da o zaman farklı şeyler deneriz."

"Ancak şimdiye kadar olanlar beni şaşırttı çünkü bu kadar hazırlıklı olmalarını beklemiyordum. Daha büyük bir coşku var çünkü takımdaki isimler çok genç. Aracın performansı ile ilgili sorun yaşayacağımızı biliyoruz. Ancak gitmek istediğimiz yönün de gayet farkındayız." dedi.