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Formula 1 / Son dakika

Haas bu sezon güncellemeye sahip olmayacak!

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Haas bu sezon güncellemeye sahip olmayacak!
Ekleyen:
, Editör
29 Tem 2020 08:26

Haas takım patronu Gunther Steiner, Amerikalı ekibin bu yıl herhangi bir güncellemeye sahip olmayacağını doğruladı.

Haas, geride kalan üç yarışta güncellemeye sahip olmayan tek F1 takımıydı ve buna rağmen Macaristan'da onuncu olarak bu yılki ilk puanlarını aldılar.

Silverstone'un kendileri için çok daha zor geçeceğini söyleyen Haas patronu Gunther Steiner, bu sezon güncellemeye sahip olmayacaklarını söyledi.

Steiner, “Sıralama turları konusunda yeterli hıza sahip değiliz. Bu yıl için planlanan herhangi bir şasi ve motor güncellemesi olmadığı için, takımın  buna adapte olması gerekecek. İşimizi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok."

"İlk üç yarışta yeterli hıza sahip değildik ve sonuçlar, aracın sahip olduğu tempoyu yansıtmıyordu. Ancak bulunduğumuz yeri tahmin edebiliyoruz. Bu yıl orta gruptaki takımlar arasında en hızlı araca sahip değiliz, bununla başa çıkmaya ve her türlü fırsattan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalıyız."

"Bu yıl herhangi bir güncelleme planlamıyoruz, bu yüzden şimdi sahip olduğumuz araçtan en iyi şekilde yararlanmamız ve 2021 için daha iyi hazırlanmaya çalışmamız gerekiyor. Önümüzde zor bir yıl var, ama güçlü kalmaya çalışacağız." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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