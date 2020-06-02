Haas, Bottas'la da ilgilenmiyor

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın takımıyla olan anlaşması 2020'nin sonunda sona erecek ve adı Renault ile anılıyor.

Ayrıca Bottas'ın Williams'a geçebileceği söylentileri de var. Ancak her iki takımın elinde ciddi alternatifler var. Bu durumda Bottas, kendisine boş koltuk bulamayabilir.

Haas'ın 2020 sonrasında mevcut kadrosuyla devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Fakat Steiner, Valtteri Bottas veya Sebastian Vettel'i almayacaklarını, çünkü şu anda mevcut takımlarından aldıkları parayı vermelerinin imkansız olduğunu söyledi.

"Valtteri ve Sebastian'ın orta gruptaki bir takımda yarışmakla ilgilendiğini düşünmüyorum."

"Onlarla görüşmüyorum çünkü onların maaşını ödeyemem. Bu da zaten onlarla ilgili bir başka sorun. Onlara paramızın yetmeyeceği kadar çok para ödeniyor." dedi.

Haas'ın geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği bu dönemde Steiner, önceliklerinin pilot kararı olmadığını belirtti.

"Şu anda kriz içinde olduğumuzu söyleyemem ama sezonun devam etmesi için çok çalışıyoruz. Sürücüler şu noktada bizim için en önemli şey değil. Sezonun nasıl başlayacağını ve nerede olacağımızı göreceğiz."

"Sezon temmuz ayında başlarsa, karar vermeye başlamamamız için çok kısa bir süre kalacak. Aptal sezon zaten yaz aylarında başlıyor ve temmuz, yaz aylarından bir tanesi."

"Yakında başlayacak fakat şimdi yarışmaya odaklandık."

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