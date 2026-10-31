Formula 1
Haas, Bearman’ın ücret talebini yalanladı: "Tamamen saçmalık!"
Haas Takım Patronu Ayao Komatsu, Oliver Bearman’ın sözleşme uzatmak için 6 milyon euro talep ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 17:00
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Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Haas, önümüzdeki sezon için Esteban Ocon’un ayrılığını ve yerine Formula 2 yıldızı Rafael Camara’nın geleceğini açıklarken, Oliver Bearman ile 2027 sözleşmesinin henüz imzalanmaması padokta soru işaretlerine neden oldu. İnternette bir blog yazarının ortaya attığı ve Bearman’ın yönetim ekibinin 6 milyon euro talep ettiği yönündeki iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Cuma günkü basın toplantısında bu söylentilere tepki gösteren Haas takım patronu Ayao Komatsu, gecikmenin arkasındaki asıl sebebin finansal talepler değil, Bearman’ın 2028’de Ferrari koltuğuna geçiş garantisi arayışı ve uzun vadeli planlamalar olduğunu ifade etti.
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İnternetteki siber zorbalık ve asılsız haber kültürüne tepki gösteren Komatsu, konunun perde arkasını ve Takımın bakış açısını şu sözlerle aktardı: "Siz bu iddianın nereden çıktığını anlayabiliyor musunuz? Hayır, değil mi? Kesinlikle ben de anlamıyorum.”
“Bu rakamın nereden uydurulduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Bu sezon bunu birkaç kez daha yaşadım, insanlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama gerçekten sadece hikâye uyduran bazı kişiler var.”
“Miami'de ne olduğunu biliyorsunuz, güya Esteban Ocon ile kavga etmiştim, bunda tek bir zerre bile gerçeklik payı yoktu. İçeriden bilgi aldığını iddia eden o kişilerin söyledikleri tamamen saçmalık.”
“Bu 6 milyon euroluk rakamı kim uydurdu bilmiyorum. İlk kez iletişim müdürümüz Stu bana Instagram'dan attığında gördüm. Sadece 'Harika, birileri yine bir şeyleri karıştırmayı iyi bir fikir sanmış' dedim. Hiçbir yorum yapmayacağım çünkü gerçeğin yanından bile geçmiyor. Neden bu kadar büyük bir saçmalıkla vakit kaybediyoruz ki, bunun ne anlamı var?”
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Sözleşmemizin detaylarına girmek istemiyorum ama Ollie inanılmaz bir potansiyel sergiliyor. Takımın başarısına çok büyük katkı sağlıyor ve birlikte büyümek istiyoruz.”
“Takım olarak performansımızı geliştirip ön sıralara kadar yükselmek istiyoruz. Bu yüzden her şeyden önce 2027 için rekabetçi bir araca ihtiyacımız var.”
“Kolay bir mücadele olmayacak çünkü bu sezon bazı hatalar yaptık ve bunun bedelini 2027'de de ödeyeceğiz. Ancak odak noktamız, imkânımız dahilindeki her şeyi en verimli şekilde kullanıp rekabetçi bir 2027 aracı ortaya çıkarmak."
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