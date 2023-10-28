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Formula 1 Mexico City GP
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Haas, Bearman'ın ilk sürüşünden çok etkilenmiş

Ferrari'nin himayesindeki Oliver Bearman, Meksika GP hafta sonunda birinci antrenman seansında bir Formula 1 aracıyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığında kusursuz bir performans sergileyerek Haas takımını etkilemeyi başardı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Ollie Bearman, Haas VF-23

Mühendislik Direktörü Ayao Komatsu, bu hafta sonu katılacağı ilk yarış hafta sonu sürüşüne hazırlık kapsamında iki yıllık Ferrari SF21'de sürüş yapan İngiliz pilotun, antrenman seansında "tek bir yanlış adım bile atmadığını" söyledi.

Bearman ilk antrenman seansını, Meksika'da 200. grand prix'sini kutlayan deneyimli takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in üç sıra ve 0.3 saniye gerisinde 15. sırada tamamladı.

Komatsu "Onu suçlayabileceğimizi sanmıyorum. Gerçekten çok iyi iş çıkardı, ilk hazırlık aşamasından itibaren çok profesyoneldi, anlaşması çok çok kolaydı."

"Ve sonra her bir süreçte şikayet edecek hiçbir şeyim olmadı. Bugün de sakinliğiyle her bir turun hedeflerini anladı."

"Gerçekten hiç yanlış adım atmadı. Yumuşak lastiklerle turundan maksimumu almadı, Nico'nun turu da harika değildi, bu yüzden gerçekten çok fazla şey okuyamazsınız."

"Ancak geri bildirim açısından mühendisleriyle gerçekten iyi bir etkileşim içindeydi. Çok, çok iyi bir işti. Çok etkilendim."

"Dürüst olmak gerekirse, hazırlık süreci boyunca sinir bozucu ya da zor bir şey yaşadığım tek bir an bile olmadı, buna onun yönetimi de dahil, gerçekten sorunsuz bir süreçti, onunla ve yönetim ekibiyle çalışmak büyük bir zevkti." dedi.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

18 yaşındaki yarışçının beklentileri gerçekten aşıp aşmadığı sorulduğunda Komatsu, aştığını belirtti.

Komatsu, "Daha iyisini bekleyebileceğinizi sanmıyorum. Ve kesinlikle benim beklentilerimden de daha iyiydi."

"Beklentim düşük olduğundan değil ama çok profesyoneldi. Tek bir yanlış adım bile atmadı. İletişim ve geri bildirim de gerçekten çok iyiydi. Yani gerçekten şikayet edecek bir şeyim yok. Gerçekten etkileyici bir antrenman seansı oldu." dedi.

Haas geçmişte Charles Leclerc de dahil olmak üzere pek çok çaylak sürücüyü antrenmanlara çıkardı.

Bearman'ın kıyaslaması sorulduğunda Komatsu, "Doğrudan bir karşılaştırma yapmanın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, sadece bugünü düşünürsem, çok iyi iş çıkardı. Gerçekten, gerçekten, çok iyi. Bugün onu gerçekten suçlayamam."

"Abu Dhabi'de onunla bir seans daha planladık. Bunu dört gözle bekliyorum. Ve evet, umarım gelecek yıl da daha fazla seans olur. Bu çok umut verici." şeklinde cevap verdi.

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