Haas, Bearman'ın antrenmanlardaki çalışma şeklinden çok ektilenmiş
Haas takımdan Luca Metelli, takımın genç yeteneği Oliver Bearman'ın antrenman performansı ve çalışma şeklini övdü.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Haas, Oliver Berman'ı 2025'teki ilk Formula 1 yarışına mümkün olan en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.
19 yaşındaki Britanyalı sürücü, Silverstone'da bu sezon üçüncü kez cuma günü VF-24'ün direksiyonuna geçmiş oldu.
İlk kez geçen sezonun sonunda Mexico City ve Abu Dhabi'de Haas'ın direksiyonuna geçen Bearman, bu yıl cuma günleri sürüş yapmayı sürdürecek.
Amerikan ekibinin aerodinami departmanında görev alan Luca Metelli, Bearman'ın çalışmaları ve profesyonel nitelikleri konusunda çok olumlu.
Luca Metelli, " Silverstone'da güncellenmiş VF-24'ü kullanması gerekiyordu; bu nedenle bize aracın çalışma durumu hakkında daha önce kullandığı versiyona göre ne yönde ilerlediği konusunda bilgi vermeliydi."
"Oliver aynı zamanda bir Ferrari aracı da sürdüğü için bize yol tutuş ve aerodinamik performans açısından ne gibi farklılıklar olduğunu anlattı."
"Mühendislerle çalışma şeklinden ve onlara kaliteli geri bildirimler vermesinden çok etkilendik."
"Aynı zamanda yarış pilotlarımızdan sadece birkaç ondalık geride kalarak mükemmel hızını hemen gösterdi."
"Uyum sağlamak için çok az zamana ihtiyacı olması da çok etkileyici, bu yüzden takım patronumuz Ayo Komatsu ona bir şans vermeye karar verdi." dedi.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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