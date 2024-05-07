Haas: "Bearman'ın 2025'te F1'e girişi için F2 sonuçlarından ziyade antrenman performansı önemli olacak"

Nico Hulkenberg'in 2026'da Audi'nin yeniden markalaşmasına hazırlanan Sauber'e geçme kararı almasının ardından, Haas'ın 2025 için boş bir koltuğu bulunuyor.

Şu anda hem Haas hem de Ferrari'nin yedek sürücüsü olan Bearman, takımdaki mevcut konumu nedeniyle Hulkenberg'in yerini devralmak için favori olarak görülüyor. Bearman, bu yıl altı kez birinci antrenman seansında yer alacak.

18 yaşındaki Britanyalı'nın gelecek sezon F1'e girme şansı, Suudi Arabistan'da Ferrari için süper yedek olarak yarışması ve rahatsızlanan Carlos Sainz'in yerine yedinci olmasıyla arttı.

Komatsu, Bearman'ın F2'de en azından yükselebilmek için gerekli süper lisans puanlarını korumasını sağlayacak bir performans göstermesi gerektiğini ancak öncelikle Haas'taki yedek rolünde arzu edilen bir çalışma ahlakı sergilemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Komatsu, "Bu bir kombinasyon; kesinlikle F2'de performans göstermesi gerekiyor. Ancak, onunla doğrudan çalıştığımızda, tüm olumlu ve olumsuz yönleri, tüm ortamı veya belirli şeylerin gerçekleşme nedenini anlamanız [gerekiyor]."

"Yani evet, muhtemelen onunla ne yaptığımıza, bizim ortamımızda nasıl performans gösterdiğine daha fazla ağırlık verirdim. Ama tabii ki F2'de performans göstermesi gerekiyor. Bu çok açık."

"Bu tamamen açık. Onun için planlanmış altı [FP1] seansımız var, bu yüzden bunların ilkini Imola'da göreceğiz. Onu nasıl geliştirebileceğimizi ve birlikte ne kadar iyi çalışabileceğimizi görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz." dedi.

Bearman'ın şu ana kadar takıma ne kadar iyi entegre olduğu sorulduğunda Komatsu, Prema F2 sürücüsünü "etkileyici" olarak nitelendirdi.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hulkenberg'in ayrılışının Bearman'ın antrenman programlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Komatsu, takıma hafta sonları için hazırlıklarında yardımcı olmaya odaklanmanın önemini koruduğunu söyledi.

Komatsu, "Bu [programları] değiştirmez - çünkü takım olarak bunu yapamazsınız, o hafta sonu için bir hedefiniz var. Sıralama ve yarışa hazırlanmak için tüm antrenman seanslarından ne çıkarmanız gerektiğine dair net bir fikriniz var. Dolayısıyla bu yaklaşım değişmiyor."

"Ama daha çok sürücü bu hedefi anlıyor mu? Bu tür hedeflerin gerçekleştirilmesinde güçlü bir rol oynayabilir mi?"

"Eğer bu genç sürücü sadece, diyelim ki, her yerde dümdüz giderek dünyaya ne kadar hızlı olduğunu göstermekle ilgileniyorsa, bu gerçekten olgun bir yaklaşım değildir."

"Ama Ollie öyle değil. Ollie'nin Meksika'da ve ardından Abu Dhabi'de gösterdiği şey, hıza sahip olduğuydu. Ancak büyük resmi gerçekten anlıyor ve takıma katkıda bulunmada olumlu bir rol oynayabilir. Bunun devamını görmek istiyorum."

"Ayrıca, bir aşamada bir sorunla karşılaşacaktır; belki de yarım seans kaybettiği bir araba sorununuz var. Buna nasıl tepki verecek? Bu tür zorluklar. Bunu görmek ilginç olacak." dedi.

Bearman bunu başarırsa, Komatsu onu 2025 sürücülüğüne terfi ettirmenin "elbette" mantıklı bir karar olacağını da sözlerine ekledi.